Rajoy sobre el referéndum: "Ni quiero, ni me lo creo, ni se va a producir"

Vías alternativas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisó este sábado desde Cataluña de que el referéndum de independencia no solo, sino que no se celebrará bajo su mandato: "Ni quiero, ni me lo creo, ni siendo yo presidente se va a producir".Europa Press informa de que, en la clausura de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía , insistió en que, y aseguró que la independencia de Cataluña tendría "consecuencias traumáticas" para los catalanes.Rajoy cargó contra la ley de "desconexión" que preparan los soberanistas, a los que acusó de quereren un solo día, y lamentó que el actual gobierno catalán tenga como socios de proyecto "a los extremistas de la CUP ".Por su parte, el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, instó a Rajoy a explorar alternativas para resolver el desencuentro entre el Estado y la Generalitat, ya que asegura que"Resulta indiscutible que el llamado conflicto catalán es de raíz política y que", señaló. En este sentido, recordó que las encuestas de opinión reflejan que la opción mayoritaria entre los ciudadanos es buscar un mejor encaje de Cataluña en España."¿Es posible desde la política dotar de contenido esta vía?", preguntó, tras afirmar que desde el Círculo le animan a abrir esta víaAsimismo, Brugera insistió en "encauzar el conflicto" con la Generalitat, y alertaó de que el proceso soberanista puede poner en riesgo una incipiente recuperación económica, dijo.Así, defendió la finalización del Corredor Mediterráneo como infraestructura no sólo para el crecimiento económico