Israel busca un acuerdo de tregua con Hezbolá y estos exigen el fin de la "agresión" para negociar

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este miércoles que su país busca alcanzar un acuerdo de tregua con el grupo chií Hezbolá en Líbano "que resista a la prueba del tiempo", durante un encuentro con casi 100 embajadores extranjeros en Jerusalén. A cambio, el grupo chií libanés Hezbolá exige que se detenga completamente" la "agresión" contra el Líbano y se preserve y respete "la soberanía libanesa" para alcanzar una posible tregua con Israel, según dijo el nuevo secretario general de la organización, Naim Qasem y recoge EFE.

"Desafortunadamente, Líbano es un Estado fallido", dijo en su discurso el líder de la diplomacia israelí, "no podemos pagar el precio en nuestra seguridad, en la seguridad de nuestros ciudadanos, por su falta de soberanía o las concesiones de soberanía". Con esto, Saar se refirió a cómo Hezbolá ataca Israel de forma independiente al Gobierno libanés, del que sin embargo forma parte. "En cualquier acuerdo que logremos, tendremos que mantener la libertad de actuar si es violado", incidió el político, reivindicando la intención que Israel viene defendiendo desde hace días de volver a atacar el país vecino si Hezbolá no cumple.

Además, Saar aseguró que Israel no permitirá que el grupo proiraní vuelva a convertirse en una amenaza, acusándolo de haber preparado un ataque como el que perpetraron los milicianos gazatíes el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. "Tenemos que asegurarnos de que Hezbolá no vuelva a acercarse a nuestra frontera al sur del río Litani, esto es crucial", insistió, en referencia a la zona desarmada que estableció la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU tras la guerra de 2006.

Después, Israel pretende asegurarse de que Hezbolá no pueda volver a fortalecerse en Líbano recibiendo armamento y municiones de Irán, ya sea a través de Siria, por mar o por aire desde el aeropuerto, si bien no detalló cómo su país pretende controlar esta situación.Saar defendió que estas actuaciones de Israel dan "una oportunidad a Líbano de ser soberano en un futuro".

Hezbolá exige el respeto a soberanía de Líbano para aceptar la tregua

Naim Qasem, que asumió el cargo de secretario general hace menos de un mes tras el asesinato de su predecesor Hasán Nasrala, expresó sus condiciones a ese alto al fuego en un discurso televisado en el que indicó que la organización trabaja tanto "en el campo de las negociaciones" como en el campo de batalla, en donde no detendrá sus acciones mientras se espera un resultado en el campo diplomático.

"La ocupación (Israel) espera que puede obtener en un acuerdo lo que no puede obtener en el campo (de batalla), y eso no es posible. No nos pueden derrotar e imponernos condiciones", dijo Qasem, cuyo discurso coincidió con la presencia en el país del mediador estadounidense para el conflicto en el Líbano, Amos Hochstein, quien afirmó que hay "más progresos" en las negociaciones de tregua entre las partes.

En un discurso desafiante, el clérigo chií apuntó que Hezbolá ya ha compartido sus comentarios sobre la propuesta de alto el fuego que se ha estado discutiendo en los últimos días con las autoridades libanesas y el primer ministro Nayib Mikati, e indicó que sus posiciones "están alineadas" en cuanto a rechazar algunas de las exigencias israelíes. El líder de Hezbolá se refería así a la propuesta de tregua impulsada por los EE.UU que se está negociando y que si bien varios actores indican que está habiendo avances significativos, aún afronta varios obstáculos que han sido señalados por las autoridades libanesas.

Entre los puntos del borrador que no son aceptables para el Líbano está que se permita la "libertad de movimiento" de Israel en el país en caso de que se vea amenazado por Hezbolá en las zonas fronterizas o de violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra de 2006 entre el Estado judío y el movimiento armado aliado de Irán. Otra disputa es la creación de un mecanismo para supervisar la resolución 1701, que sería presidido por Estados Unidos.

Qasem indicó que las negociaciones de tregua tendrán éxito en función de la "respuesta de Israel y la seriedad de Netanyahu". "La resistencia tiene la capacidad de continuar a este ritmo por mucho tiempo (...) Israel no puede vencernos ni imponernos sus condiciones, somos hombres de campo de batalla y seguiremos allí", dijo. Subrayó además que la milicia de Hezbolá "no trabaja para impedir que el Ejército israelí entre en Líbano", sino para "matarlo" cuando este avance.

Agregó que la milicia ya ha dado ejemplo "excepcional" de ello en los enfrentamientos actuales, que, según dijo, habrían causado más de un centenar de muertos y un millar de heridos en las filas del Ejército israelí desde que éste iniciara sus incursiones en el Líbano. Qasem indicó que ante el "enemigo brutal", Hezbolá mantendrá a sus milicianos en el terreno "sin importar el costo".