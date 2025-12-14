Virginia P. Alonso: “Desde el Poder Judicial se está intentando desestabilizar al Gobierno”

Virginia P. Alonso cumple ocho meses en la dirección de infoLibre. La periodista barcelonesa formada en la Universidad Complutense de Madrid hace un balance muy positivo de este periodo. “A través del periodismo”, afirma que “podemos ayudar a cambiar la vida de las personas”. Defiende que esto se consigue “poniendo freno, a través del ejercicio periodístico, a determinadas prácticas corruptas, ilegales e inmorales”. En esta etapa al frente del periódico, entiende que “aunque nos castiguen, aunque nos insulten y aunque a muchos no les guste, será por algo, será que les molestamos y en InfoLibre vamos a seguir molestando todo lo que haga falta”.

[Esta entrevista fue grabada el viernes por la mañana, cuando aún no había comenzado el goteo de denuncias por acoso sexual y dimisiones dentro del PSOE a raíz del caso Salazar y cuando Yolanda Díaz aún no había pedido una remodelación "profunda" del Gobierno a Pedro Sánchez].

Implicaciones del 'caso Leire Díez'

“El viernes supimos que estaba entrando la UCO en Correos, en el ministerio de Hacienda y en el ministerio de Transición Ecológica; en algunas direcciones generales, para buscar contratos. Lo que se sabe hasta ahora es que Leire Díez fue detenida este miércoles. También el expresidente de la SEPI y Antxon Alonso, administrador de Servinavar, empresa que estaba participada en un 45%, supuestamente, según la UCO, por Santos Cerdán. Esto implica que Leire Díez se convierte en la intersección de dos operaciones y de dos causas judiciales y las une de alguna forma. Ella estaba ya implicada en una causa por cohecho y tráfico de influencias, supuestamente por haber presionado a distintas personas para recabar información contra la UCO y contra varios fiscales. Y ahora queda implicada en la parte económica de toda esta trama del caso Cerdán. Lo que está claro es que aquí hay una confluencia de dos causas que afectan directamente al PSOE, porque todas las personas implicadas salían del PSOE”.

Impacto en el PSOE

“Veo complicado que el PSOE salga airoso de toda la sucesión de casos que estamos viendo. Dos de ellos impactan en algunas de las candidaturas estrella que tenía el PSOE para las elecciones autonómicas, Pilar Alegría en Aragón y María Jesús Montero en Andalucía. En el caso de Pilar Alegría, porque ella cenó o comió en un restaurante con Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por acoso sexual. Meses después de que él presentara su renuncia por este motivo, Pilar Alegría fue fotografiada con él en un restaurante. Esto ocurre cuando se acaban de convocar elecciones anticipadas en Aragón. Por otro lado, a María Jesús Montero esto le impacta porque el expresidente de la SEPI estuvo a sus órdenes en cuando ella trabajaba en la Junta de Andalucía y como presidente de la SEPI dependía del ministerio de Hacienda. Ella dice que no tiene ninguna relación con este señor, que no la tiene desde hace años. Veremos. Pero ya sabemos qué utilización va a hacer el PP de todo esto. Habrá que ver lo que pasa en torno a Cerdán, ahora Leire Díez, porque no tenemos aún auto, ni resolución judicial y la causa está secreta. Pero este cúmulo de casos desde luego hace daño al PSOE”.

Repercusiones para la legislatura

“Que el Gobierno aguante o no lo que queda de legislatura va a depender sobre todo de sus socios. Junts ya ha dicho que no va a seguir apoyando al Gobierno. Sin embargo, está apoyando en el Congreso algunas de las leyes y algunas de las medidas que está presentando el Gobierno ahora. Va a depender sobre todo de sus socios de la izquierda. Creo que la alternativa que ven delante no les inspira demasiado, por decirlo finamente. En mi opinión, intentarán dar su apoyo al Gobierno, salvo que como han dicho ya repetidamente, salga alguna prueba de que hubo financiación irregular del PSOE. Está en sus manos, desde luego. La intención que tiene Pedro Sánchez, y así lo manifiesta cada vez que tiene oportunidad, es de aguantar la legislatura hasta el final”.

Comienzo de un ciclo electoral autonómico

“El siguiente ciclo electoral empieza el día 21 con las elecciones en Extremadura. Vamos a tener elecciones en Aragón en febrero. En marzo las tendremos en Castilla y León y en junio como límite en Andalucía. Esto hace una suma de lo que el PP llama "los dominguitos", que sustituye a ese sueño húmedo que tenía el PP del superdomingo. O que se barajó en su momento como un superdomingo que pudiera hacer daño al PSOE y al Gobierno. El PP cree que estos "dominguitos" también pueden hacer mella en el Gobierno, porque la intención que tiene es ir ganando todas esas elecciones y que al menos un domingo de cada mes en los próximos meses haya una convocatoria electoral en la que el PP salga ganando. ¿Qué sucede? Que el PP no va a ganar en solitario. El PP va a ganar con el apoyo de Vox y ahí lo que se va a ver, según al menos lo que están indicando todas las encuestas, es un ascenso de Vox que va a impedir al PP gobernar sin necesitar a los ultraderechistas. Entonces, lo que vamos a ver en estos meses, en este ciclo electoral, es la consolidación de Vox como un partido clave. Y vamos a ver cómo se configura ese espacio de derecha y ultraderecha que cada vez está más mimetizado porque cada vez hay menos diferencia entre lo que es el PP y lo que es Vox".

La condena al fiscal general

“Yo no creo que la que la condena al fiscal general evidencie que la justicia es más dura para la izquierda que para la derecha, que pienso que lo es; pero lo que evidencia esta condena y la sentencia es muchísimo más grave que eso. Es que hay una voluntad por parte de determinados órganos judiciales, en este caso del Supremo, de interferir de una forma directa en el Poder Legislativo y maniobrar políticamente. La sentencia contra el fiscal general del Estado provoca una fractura bestial, no solo dentro del Tribunal Supremo, sino en la carrera judicial y, en mi opinión, también provoca una fractura democrática. No es la primera vez que vemos al Supremo maniobrar para cambiar decisiones políticas. Lo vimos en el caso del procés con la ley de amnistía, con esa interpretación creativa de Marchena con la malversación. Lo estamos viendo ahora con el caso del fiscal general del Estado, que es el único cargo judicial que nombra al Gobierno. Quedó bastante claro en lo que pudimos ver del juicio en diferido –recordemos que no se pudo emitir en directo, otra anomalía– que no había ninguna prueba de que el fiscal general hubiera filtrado el famoso correo. Ahora se basan en la nota de prensa y concluyen que, aunque ya se conocieran esos datos reservados, publicados en diversos medios, sigue siendo revelación de datos reservados. En fin. Esto está generando una fractura dentro de la propia judicatura. Ha sacado una nota Jueces y Juezas por la Democracia que es absolutamente demoledora. Va al fondo de la cuestión, analiza la sentencia con mirada crítica. Y creo que lo grave, lo gravísimo en este caso, es que desde el Poder Judicial se esté intentando interferir políticamente, que al final es lo que está ocurriendo aquí, desestabilizar al Gobierno”.

Endurecimiento incesante del Partido Popular

“El PP lleva dando una vuelta de tuerca sobre su lenguaje desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez. Ya es difícil llegar a límites mayores, es una cosa tremenda. Creo que el PP se está tirando piedras contra su propio tejado. Lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Vox es el que está sacando más rédito de todo lo que está ocurriendo y de la estrategia que está siguiendo el señor Feijóo. Es decir, Feijóo le está poniendo una alfombra roja a Abascal para que entre en un futuro Gobierno de la nación y, desde luego, para que entre en los Gobiernos de todas las autonomías. Es sorprendente. Ya sabíamos que no era un lumbreras precisamente por todo el trabajo que había venido desarrollando al frente de la Xunta de Galicia. Sigue en ese bucle ascendente que yo creo que al final lo único que provoca es una desafección en la ciudadanía brutal. Porque aquí hablamos de batalla política, pero hay una cosa más relevante, que es cómo impacta todo esto en los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando se sube tanto el tono, cuando se fuerza tanto el discurso y se va a la hipérbole continua, lo que provoca es un desenganche por parte de los y las votantes. Y, como estamos viendo, un giro hacia lo que ahora se considera un partido antisistema, ¡manda narices!, como es Vox”.

La cómoda posición de Vox

“Creo que a Vox hoy por hoy no le perjudica casi nada porque está siguiendo una estrategia que es bastante sorprendente y es que no abre la boca. Lo único que hace es recoger los frutos de las meteduras de pata del PP, pero no abre la boca, no se manifiesta en nada, no da la razón a nadie, no se la quita nadie. No se significa. Es decir, Abascal lo que está haciendo es recoger los frutos de las meteduras de pata del PP. No le va a perjudicar nada porque en nada entran, no tienen ni argumentos sólidos, no tienen nada. Es una estrategia ganadora”.

Parálisis a la izquierda del PSOE

“Me encantaría ver movimientos en la izquierda a la izquierda del PSOE en algún sentido, pero francamente veo más bien pocos. Creo que esa izquierda a la izquierda del PSOE está a por uvas. Sumar está aprovechando, o intentando aprovechar, todo lo que le está ocurriendo al PSOE para forzar leyes de vivienda, medidas al menos que resuelvan o que ayuden a las personas que no tienen acceso a la vivienda. No sé si lo va a conseguir. Pero en lo que es la estrategia política entre las distintas formaciones no estoy viendo nada. Estoy viendo la misma nada que hace unos meses, lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta lo que estamos viendo a nivel global. Los ultraderechistas no solo están aquí, sino que están más fuertes que nunca”.

Trump contra Europa

“Es el mismo planteamiento que hace con todo lo demás desde esa perspectiva absolutamente androcéntrica y de abusón respecto a todo lo que ocurre a su alrededor. Lo que está haciendo en Venezuela, en el Caribe o respecto a Palestina. Y pasa un poco de la misma forma que con Ayuso, porque son dos perfiles bastante similares. Lo que hay que pensar siempre con Trump es: ¿Qué hay detrás de todo eso, detrás de su bla bla bla? Porque lo que hay detrás de su bla bla bla siempre es dinero. ¿Entonces por qué dice que Europa es una región en decadencia, formada por países débiles? Porque lo que está buscando es que se apruebe ese plan de paz entre Ucrania y Rusia. Y la palabra paz es un eufemismo en este caso, porque lo que están haciendo es una negociación económica. De hecho, quienes han estado al frente de la negociación de paz han sido dos empresarios, uno de la confianza de Trump y otro de la confianza de Putin, que lo que intentan hacer es repartirse el pastel en Ucrania para que cuando acabe la guerra, Rusia y Estados Unidos salgan bien parados en términos de negocio. En este caso, en Europa, el único que está teniendo una reacción de rechazo a las palabras de Trump es Antonio Costa. Europa se pliega una vez más ante Trump, como ya ocurrió con el tema del gasto en defensa, como está ocurriendo con todo el tema antiinmigración. Europa una vez más perdiendo los papeles y perdiendo su esencia. Esa Europa de los valores, esa Europa democrática que se va diluyendo según la marea ultra va instalándose en el mundo”.

Uno de los mejores momentos para el periodismo

“Yo creo que es uno de los mejores momentos para el periodismo, a pesar de los pesares. La apuesta por la inteligencia artificial de las grandes plataformas está suponiendo un mazazo en la audiencia de muchos medios de comunicación. En el caso de infoLibre es una suerte y un acierto el cómo se articuló este proyecto, que no tiene ninguna dependencia de estas plataformas y por lo tanto esto nos permite poder seguir haciendo un periodismo libre, independiente, como el que hemos hecho en los últimos años. Pero si a esto le sumamos todo el momento político nacional e internacional, creo que es un momento fascinante para hacer periodismo, para explicar las cosas bien, para ser críticos y, sobre todo, para hacer mucha investigación”.

Ocho meses en la dirección de InfoLibre

“Llevo en InfoLibre ocho meses. Se cumplen ahora. Y una de las cosas que más me está gustando de este medio es que es mucho más que un medio. Es un medio y es una comunidad. Es una comunidad de lectores y lectoras con los que conversamos, que nos escriben, que nos critican, que nos animan. Todo esto nos ayuda a hacer mucho mejor periodismo. Y, sobre todo, son lectores y lectoras que nos sostienen económicamente y esto nos permite poder hacer cosas que son extraordinarias. Este año, por ejemplo, hemos seguido muy centrados en contar precisamente todas estas estrategias de determinados órganos del Poder Judicial para interferir en la política. Lo estamos haciendo a través de Manuel Altozano, que escribe unas piezas fabulosas. Hemos publicado la serie de investigación sobre cómo Ayuso reparte el dinero de la publicidad institucional en la Comunidad de Madrid: sin ningún criterio objetivo, solo a medios afines y castigando a los medios críticos. Hemos hecho otra investigación, en este caso internacional, en asociación con otros medios internacionales, sobre cómo médicos que ejercen en toda Europa y que son inhabilitados por malas praxis acaban en España o en otros países, ejerciendo sin ningún tipo de traba. Podría contar muchísimos más ejemplos. Aunque nos castiguen, aunque nos insulten y aunque a muchos no les guste, será por algo. Será que les molestamos. Y desde luego, en InfoLibre vamos a seguir molestando todo lo que haga falta”.