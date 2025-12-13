Detenido un cirujano plástico por violar a una paciente anestesiada durante una intervención

Un cirujano plástico ha ingresado en prisión tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente, en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia

Según ha informado este sábado el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza encargada de la causa, se aprecia al médico penetrando, supuestamente, a la mujer, inmóvil al estar sedada, según informa Levante-emv.

Tras proceder al análisis de las pruebas, y dado que el hombre estaba plenamente identificado, los investigadores policiales se ocuparon de localizar al sospechoso, quien se encontraba en el domicilio de su madre, en Alicante.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del cirujano como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fue trasladado a los calabozos de dependencias policiales, donde ha estado tres días detenido. La jueza, debido a la gravedad del delito que se le imputa y dados los indicios que había en contra del doctor, ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tal y como confirman fuentes judiciales.

El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, aclara la compañía.

En su comunicado, IMED subraya que ha denunciado los hechos, ha mostrado su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo y mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.

El grupo médico, ante la gravedad de lo ocurrido, estudia personarse en la causa.