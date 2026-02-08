Ayuso entra en el universo MAGA bendecida por Negre con una gala que se 'salta' los controles diplomáticos

Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida, reunirá la próxima semana al conservadurismo estadounidense y parte de la derecha latinoamericana. Y en ese acto se ha colado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque en su caso de manera telemática, por lo que no estará presente en la sala de máquinas del trumpismo por cuestiones de agenda. Se trata de un evento que también contará con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, y de la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.

La invitación a Ayuso se enmarca como un premio a su perfil como líder "hispanoamericana" y la coloca dentro de un escaparate a nivel nacional muy vinculado a la órbita del presidente norteamericano. Desde su equipo directo consideran que "no está mal" que le den este reconocimiento, pero tratan de desvincularlo de un acercamiento al magnate estadounidense, que no genera precisamente consensos dentro del Partido Popular ni entre los conservadores europeos. "El premio es a los hispanos más influyentes y ayuda en las relaciones con EEUU", resumen estas fuentes.

El evento recibe el nombre de The Hispanic Prosperity Gala —la gala de la prosperidad hispana— y está organizado por una entidad llamada Latino Wall Street. En Mar-a-Lago reunirá a algunas de las figuras más relevantes del universo MAGA —Make America Great Again—, el movimiento que impulsó la presidencia de Trump y que cuenta con una influencia directa y muy poderosa en Washington. Él no participará, pero sí algunos de sus lugartenientes.

Entre ellos, están Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional del primer mandato de Trump, Roger Stone, asesor del presidente norteamericano, o Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, además de perfiles de proyección conservadora como Vivek Ramaswamy. También asistirán otros dirigentes como el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, o el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión por un intento de golpe de Estado.

Una "diplomacia alternativa" sin rendir cuentas

Este tipo de eventos, muy habituales en EEUU, no se encuadran dentro de la diplomacia tradicional porque su acceso escapa a las normas del control público, es decir, no hay actas ni están obligados a rendir cuentas públicas. En la práctica, pueden operar como diplomacia alternativa y como mercado de acceso, con redes de contactos fuera de los cauces institucionales donde se mezclan políticos y empresarios. Es, ante todo, un evento para las élites.

En este pequeño mundo, existe un enorme riesgo de conflictos de intereses. Su precio ya lo indica. Las entradas más baratas de la gala son las de 15.000, 25.000 y 50.000 dólares y están todas agotadas. Las dos siguientes categorías son diamante y oro, 100.000 y 250.000 respectivamente, y tampoco están disponibles ya. Es la segunda ocasión que Latino Wall Street organiza esta gala, aunque en la edición pasada no participó ningún político español.

Estos encuentros y ayudan a establecer vínculos y compartir métodos y lenguaje entre todos los activistas. Y cada vez son más habituales. En EEUU la empresa y la política confluyen a diario ante la falta de regulación, dogma de la ortodoxia neoliberal. Hay muchos empresarios que, luego de financiar campañas, movimientos y organizaciones, se benefician de ello con contratos millonarios y acceso privilegiado a determinados lugares. Esto, permitido en EEUU, está prohibido en España y en la UE en general.

Aunque EEUU tiene marcos de transparencia como FARA —una ley que exige a todo aquel que haga lobby en nombre de gobiernos, partidos políticos o entidades extranjeras se registren ante el Departamento de Justicia—, los eventos privados se suelen escapar del control y conforman una zona gris. Un formato que reduce el control democrático y multiplica la posibilidad de que se produzca una intermediación opaca.

Javier Negre, el nexo de Ayuso con el 'trumpismo'

Uno de los actores que ha sido clave para que Ayuso participe en el evento es el activista ultra Javier Negre, anfitrión de la gala, aunque desde el entorno de la presidenta madrileña evitan confirmarlo. "Los esfuerzos de la presidenta de la Comunidad de Madrid por promover la hispanidad en todo el mundo tampoco podían pasar desapercibidos en la primera gala hispana en la residencia de Trump", ha afirmado Negre en un post en la red social X. Negre se ha introducido en los círculos de la Casa Blanca apadrinado por Milei y, desde hace meses, trata de construir en América un conglomerado de influencia digital con un discurso abiertamente anticomunista y vagamente poblado de alusiones religiosas muy del gusto de la derecha trumpista. Nada que ver con el periodismo, aunque él se presente como tal.

Su principal referencia en España, EdaTV, no es otra cosa que un canal de agitación y propaganda política a través del cual se difunde desinformación al servicio de la derecha y la ultraderecha. Tras más de una década trabajando en El Mundo y ejerciendo como tertuliano en Antena 3 y Telecinco, fundó su propio canal. Con él logró una vitola de respetabilidad de manos de los servicios de prensa del Congreso, que le concedieron a él y a sus empleados acreditaciones para que pudiesen actuar dentro de la Cámara como periodistas, en igualdad de condiciones con periodistas profesionales pese a las condenas penales y denuncias por vulnerar el código deontológico del canal.

La presidenta madrileña es una de las responsables del impulso de Negre. Según la investigación de infoLibre 'Ayuso parte y reparte', la Comunidad de Madrid le destinó a EdaTV 53.845 euros de publicidad institucional para campañas en el año 2024, mientras que el periodo anterior le confirió 67.000 euros. Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles, esto supone algo más del doble de lo que se destina al diario Público o, directamente, 53.485 euros más de lo que percibió infoLibre. En los últimos cuatro años, Negre ha recibido más de 680.000 euros en contratos con el sector público por parte de las administraciones del Partido Popular.

Los intentos del trumpismo para impulsar una agenda común

La inspiración del Negre y tantos otros es Steve Bannon, un estratega político estadounidense, exbanquero de inversión y figura clave en el auge de la extrema derecha global. Fue el principal ideólogo de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y, posteriormente, jefe de estrategia de la Casa Blanca, cargo del que fue destituido en 2017 tras fuertes tensiones internas. Antes de eso, dirigió Breitbart News, un pseudomedio digital ultraconservador que, bajo su liderazgo, se convirtió en una plataforma del nacionalismo blanco y del movimiento de la derecha alternativa.

Bannon sigue siendo un operador político internacional muy influyente, especialmente en redes de ultraderecha en Europa y América Latina, donde continúa promoviendo el nacionalismo populista, el euroescepticismo y la desinformación. Y Negre, con la ayuda del presidente argentino, quiere emular su éxito a lomos de las corrientes más autoritarias de América del Sur, desarrollando un discurso anticomunista, populista y llamativamente cristiano, en línea con los sectores más reaccionarios del continente

Los vínculos del trumpismo son inabarcables, pero casi todo pasa por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en todo el continente, una conferencia política anual que depende de la American Conservative Union (ACU), la plataforma de la rama más radical del republicanismo estadounidense. Desde 1974, la CPAC se ha consolidado como el principal foro de este universo, reuniendo a activistas, políticos y figuras mediáticas afines a la derecha. Uno de sus invitados españoles más recurrentes ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha tejido una potente red de alianzas.

El objetivo de la CPAC es muy claro: servir de puente a líderes conservadores y de extrema derecha a nivel global, impulsar una agenda común —antifeminismo, libertad económica sin regulación, discurso provida, antiinmigración, ataques a la prensa tradicional— y ofrecer una plataforma a influencers, agitadores digitales y políticos outsiders. Estos encuentros permiten el intercambio de ideas y métodos, además de estrechar vínculos personales.