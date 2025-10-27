El activista Javier Negre añade dos cabeceras a su proyecto "de bajo coste" para viralizar contenido ultra

El activista ultra Javier Negre sigue sumando piezas a través de las cuales difundir su proyecto de agitación política en América Latina. Las dos últimas proceden de la toma de control de una participación del 50% en la propiedad de la web extremista UHN Plus, con base en Miami (Florida, Estados Unidos), y de la adquisición de la cabecera digital española El Mundo Financiero, cuyos contenidos se mueven también en la órbita de la extrema derecha.

“Ya somos el grupo mediático especializado en política y empresa más influyente del mundo hispano”, se jactó Negre en X, la red social propiedad del también ultra Elon Musk. “Nada de esto habría sido posible sin vuestro apoyo, el de mi familia y, sobre todo, el de Dios”.

Esta afirmación tiene tan poco fundamento como la mayoría de la desinformación que Negre difunde a través de sus pseudomedios, en particular EdaTV. La web que adquirió en Argentina, La Derecha Diario, y que prometió expandir a otros países —sin conseguirlo, al menos por el momento—, ni siquiera aparece en las listas de medios digitales más vistos del país (tampoco entre los más modestos), y su impacto tiene más que ver con sus buenas relaciones con Milei y su círculo de influencia que con audiencias reales, además de cierta habilidad en la agitación de la guerra cultural a través de redes sociales.

Es verdad que la llegada a la presidencia de Milei ha cambiado considerablemente el panorama mediático del país, como certifica el último informe del Instituto Reuters. En un entorno profundamente polarizado, donde los medios están a favor o en contra del Gobierno, el interés público por las noticias en Argentina disminuye y las audiencias buscan fuentes no tradicionales, como vídeos online en directo. La polarización —sostienen en ese informe los académicos argentinos Eugenia Mitchelstein y Pablo J. Boczkowski— no ha generado un aumento del interés por las noticias; más bien ha provocado niveles incluso más bajos de involucramiento. En 2017, el 77% de los argentinos decían estar extremadamente o muy interesados en las noticias; en 2025, solo el 42%.

Si bien existen muchos medios, en Argentina la propiedad se concentra mayoritariamente en una pequeña cantidad de conglomerados como el Grupo América y el Grupo Clarín, propietario del periódico impreso más vendido.

A principios de 2025, los medios digitales más consumidos semanalmente eran Infobae, con un 34%, y el sitio web y las aplicaciones del canal de noticias por cable TN, con un 31%. Ninguno de ellos tiene suscripción.

Negre, en todo caso, no parece buscar competir con quienes elaboran noticias, sino beneficiarse de que en Argentina las fuentes alternativas a los medios tradicionales prosperan. Su estrategia sigue girando en torno a las redes sociales, que se mantienen como soporte para obtener noticias en una proporción muy elevada (seis de cada diez encuestados argentinos, según el Instituto Reuters). Casi el 40% recurre a Facebook y un 35% a Instagram. WhatsApp muestra un declive y la plataforma X, comparativamente más politizada, es una fuente de información solo para el 12%.

Agitación social

En España, EdaTV, con más de 400.000 seguidores en YouTube, se ha hecho un hueco en la agitación social, pero no en el mundo de la información. Es cierto que en seguidores en la web de vídeos está por encima de medios como Abc (apenas 136.000 seguidores) o muy cerca de otros como Eldiario.es (405.000), pero sin el aporte informativo de ambos medios, solo con contenido activista y viral. En todo caso, sigue muy por debajo de medios tradicionales como El País (supera los 3,1 millones), La Vanguardia (más de 2,2 millones) o El Mundo (en torno a 1,5 millones).

La citada UHN Plus, la mitad de cuya propiedad declara ahora Negre, es una web de habla hispana con base en Miami que se autodefine como plataforma de noticias de última hora, alertas y análisis político-económico desde una perspectiva “alternativa”. En realidad, en sus contenidos predominan temas como tensiones geopolíticas, denuncias contra gobiernos de izquierda o énfasis en la libertad y el anticomunismo, con un estilo discursivo y selecciones temáticas que la aproximan al espectro de medios de ultraderecha.

El Mundo Financiero, a su vez, se presenta como un diario digital especializado en información económica, financiera y empresarial. Su línea editorial y sus enfoques temáticos —la exaltación del libre mercado, el cuestionamiento del Estado y su cercanía a discursos neoliberales radicales— lo ubican claramente en las órbitas mediáticas próximas al conservadurismo extremo. Al frente estaba hasta ahora Alfonso Merlos, con una trayectoria muy relacionada con medios de la derecha radical, como 13TV u OkDiario.

Negre, formado en los espacios sensacionalistas de los suplementos de actualidad del diario El Mundo, llegó a ser condenado por inventarse una información. Consiguió después darse a conocer en los programas de infoentretenimiento de Ana Rosa Quintana (Telecinco) y Susanna Griso (Antena 3), y acabó poniendo en marcha un canal de YouTube con el nombre de Estado de Alarma (EdaTV), al que muchas instituciones controladas por la derecha han impulsado con dinero público. Después buscó, y logró, una vitola de respetabilidad a través de los servicios de prensa del Congreso de los Diputados, que le concedieron a él y a sus empleados acreditaciones para que pudiesen actuar dentro de la Cámara y crear contenido viral que difundir en redes mediante la provocación a políticos de izquierdas y periodistas reales.

EdaTV, como La Derecha Diario, su cabecera digital en Argentina, es un canal de agitación y propaganda política, a través del cual Negre difunde desinformación viral al servicio de la derecha y la ultraderecha y de sus propios ingresos publicitarios.

Su llegada a Argentina se produjo de la mano del presidente Javier Milei, que le facilitó el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, la sede de la jefatura del Estado. Primero, para que pudiese darse a conocer en un país con el que no tiene vínculos conocidos, y después para compartir con él la toma de control de La Derecha Diario, del que Negre afirma poseer el 50% y Fernando Cerimedo, jefe de estrategia digital de Milei en la campaña electoral, el otro 50%. El portal, vinculado a la difusión de desinformación y teorías conspirativas en América Latina, fue fundado por Juan Carreira, actual director de Comunicación Digital del Gobierno de Javier Milei.

Sus intenciones son transparentes y no tienen nada que ver con el periodismo. Quiere crear, asegura, un conglomerado de influencia digital utilizando de manera intensiva las redes sociales con “contenidos virales” y un discurso abiertamente anticomunista y vagamente poblado de alusiones religiosas.

Empresario "low cost”

La Derecha Diario intenta desde hace tiempo entrar en México, Ecuador, Bolivia y Uruguay, y busca alianzas en muchos otros países, como Nicaragua, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil y Colombia, a través de influencers, activistas y agitadores digitales, con el objetivo de replicar la experiencia de EdaTV y lo que él llama —con una elección de términos muy reveladora— “periodismo low cost”. Un modelo en el que prescinde de periodistas profesionales y se apoya en la difusión de contenido escandaloso para generar ingresos.

Negre busca el modo de aprovechar el creciente consumo de redes sociales en América Latina (23 horas mensuales de media, que suben a 48 en el caso de jóvenes de 15 a 24 años), según un informe publicado en agosto por Americas Market Intelligence (AMI), una consultora privada de investigación de mercados especializada en América Latina.

Más del 40% del tiempo que los latinoamericanos pasan en internet se consume en estas redes, sostiene el estudio. No obstante, aunque el vídeo es uno de los formatos más demandados, los soportes favoritos son WhatsApp (420 millones de usuarios activos), Facebook (360) e Instagram y TikTok, cada uno de ellos con 290 millones de usuarios activos (YouTube no pasa de 205).

Las redes sociales compiten en América Latina con la televisión como la principal fuente de información. Por detrás aparecen los medios impresos y los podcasts.

El estudio de AMI certifica que Argentina lidera, por mucho, en consumo de noticias en medios digitales con 112,7 minutos diarios. Seguida de Chile (49,4), Colombia (45,2), Brasil, (41,7), México (37,9) y Perú (29,1).

Antes de extender sus vínculos al mercado estadounidense, Negre ya había anunciado una alianza con Visegrád24, un medio digital conservador polaco cuya cabecera hace referencia a una alianza política y cultural ultraconservadora formada en 1991 por cuatro países de Europa Central: Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia.

Prometió una edición en español, pero la realidad ha sido mucho más modesta. Al menos por ahora, solo difunde contenidos virales a través de redes sociales, siempre con la vista puesta en divulgar propaganda y desinformación sobre temas como inmigración ilegal, la Agenda 2030, la “ideología de género” o el terrorismo yihadista, que vincula directamente al islam.

EdaTV, su principal referencia en España, incumple la obligación de hacer pública de manera transparente y detallada quiénes son sus propietarios (se supone que Negre en persona tiene el control) y de dar a conocer qué publicidad institucional recibe de las administraciones públicas y a cuánto asciende. Ambas obligaciones derivan de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).