Nerea Pérez de las Heras se moja y pronuncia un valiente discurso ante 'influencers' en los premios Ídolo

“Os habéis inventado este oficio desde cero, este oficio tiene dignidad. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar”, así comenzaba su discurso la comunicadora y activista Nerea Pérez de las Heras, en los Premios Ídolo, unos galardones dirigidos al gremio de los influencers.

Su altavoz llega a millones de seguidores y precisamente por esto, Pérez de las Heras, que ha recibido al premio Ídolo a la conciencia social, ha querido darles un toque de atención. “Estos premios son los premios Ídolo, una palabra muy fuerte. Vosotros sois ídolos de millones de personas y algunas son muy jóvenes. Ellos os escuchan más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto”, ha sentenciado.

“Sois importantes, tenéis una responsabilidad grande, pensadlo por favor antes de empujar a las chavalas a consumir cosméticos, antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina --que pagan las bombas con las que se matan a niños-- antes de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la dana, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis y antes de iros a Andorra para evadir impuestos”, ha añadido la comunicadora.

La responsabilidad social de los 'influencers'

A cada frase, la copresentadora junto a Inés Hernand del podcast Saldremos Mejores recibía vítores y aplausos del público que había pagado su entrada. Algo que no compartían varios de los nominados, a los que ella misma aludía en el discurso. Es el caso de Roro (su nombre real es Rocío Bueno), con más de 4,8 millones de seguidores en Instagram, competía en la categoría de gastronomía. Conocida por ser una especie de tradwife a la española (todos sus videos se basan en cómo le hace la comida a su novio Pablo), la creadora no dudó a la hora de colaborar con Revuelta tras la dana de Valencia.

Precisamente, esta semana se conocía que este grupo juvenil –vinculado a Vox– habría desviado los fondos que recaudó para ayudar a los afectados por la catástrofe para financiar gastos de la organización. Varios de sus miembros han dimitido y Vox les ha denunciado después que El Plural publicara unos audios en los que se exponían estas prácticas.

Si bien no hay una conexión directa entre estos jóvenes y el partido político ultra, Revuelta era el principal convocante de las manifestaciones ante la sede del PSOE en Ferraz, en las que participaban dirigentes de la forma de extrema derecha, que además compartían en sus redes sociales la convocatoria.

Más conocidos son los casos de los creadores de contenido que se van a Andorra para pagar menos impuestos, algo muy criticado entre las redes sociales, por el mensaje que manda a los más jóvenes.

Medios e ‘influencers’: cuando ya no hay fronteras claras entre informar, opinar y promocionar Ver más

Pérez de las Heras también se ha acordado en su discurso del genocidio en Gaza –que ya deja más de 70.000 gazatíes asesinados– por la falta de consciencia por parte de los influencers a la hora de trabajar con marcas o empresas que están colaborando con el genocidio, aunque no sea directamente. Por ejemplo, Carrefour tiene un acuerdo desde el 2022 con la empresa israelí Electra Consumer Products y su filial Yenot Bitan. Las dos han sido señaladas por participar de forma activa en el desarrollo de asentamientos ilegales en los territorios palestinos. Algo que no pareció importar a varios creadores de contenido como Ibai Llanos, que colaboró con la cadena en 2024 para crear su propio calendario de adviento, o a Mery Turiel, que colabora en la zona de moda del supermercado, con varias colecciones.

Los jóvenes hacen más caso a los 'influencers' que a sus entornos

Como dice Pérez de las Heras, las nuevas generaciones tienen como referentes a los creadores de contenido que ven todos los días en sus pantallas. Las marcas y empresas lo saben y ahora quien protagoniza la publicidad son personajes como Lola Lolita, con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram y ganadora del premio a influencer del año, o Marina Rivers, con más de 2,2 millones. Lo que dicen importa porque los jóvenes les prestan atención.

Según un estudio de Facttory, la generación Z elige una marca u otra en función de la recomendación de un influencer. En concreto, un 54,2% toma este tipo de decisiones por ello, siendo el motivo más habitual. Otra investigación, publicada en la revista Current Psychology, confirma esta tendencia y afirma que los jóvenes pueden cambiar su comportamiento, su actitud y sus decisiones debido al contenido que consumen en redes sociales.