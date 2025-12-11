La niebla espesa de la corrupción

Mi camino al trabajo, cada día, es igual. Carretera atestada de tráfico, yendo a la contra del atasco, saliendo de un Madrid que se va llenando de coches y dirigiéndome hacia una periferia que cada vez lo es menos: ya no sabes dónde termina Madrid y dónde empiezan los nuevos barrios que ya son viejos. La radio, con las noticias de la mañana, de fondo. La mirada atenta al tráfico, pero hay un último tramo que lo siento como un regalo. En un Madrid lleno de asfalto y ladrillo ver todavía campos en los que se enreda la niebla de la mañana, y eso te hace sentir un poco más cerca de lo que fuiste, de lo que eres. De esa tierra en la que los campos se mezclan con los aviones despegando. Una imagen que a mí me trae calma.

De fondo, la radio cuenta la última hora sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, los casos de abusos sexuales y de conductas machistas que también afectan al PSOE, la votación que el Gobierno perderá esa misma tarde en el Congreso por falta de apoyos... y piensas que esa niebla que se resiste a dejar la tierra a la que se ha pegado se parece demasiado a la resistencia de Pedro Sánchez por no convocar elecciones.

El manual de resistencia no admite ni un desmarque más de Ferraz de todo lo que está pasando, de Cerdán, de Koldo, de Leire Díez, de Paco Salazar, del presidente del partido en Lugo y presidente de la Diputación…Y no es cuestión de mezclarlo todo, es cuestión de ir curando y limpiando de forma casi quirúrgica cada caso y admitiendo que, cuando los casos se empiezan a repetir, dejan de ser aislados y desvelan un problema estructural.

El manual de resistencia no admite ni un desmarque más de Ferraz de todo lo que está pasando y ya es cuestión de ir admitiendo que, cuando los casos se empiezan a repetir, desvelan un problema estructural

La conexión ayer entre Leire Díez y Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, enreda aún más esa maraña de casos de amaños de contratos, de mordidas, de adjudicación de contratos públicos y de episodios que se produjeron cuando todos ellos eran personas muy cercanas a Pedro Sánchez. Gente que, de nuevo, utilizó su posición de poder para enriquecerse. Y para algo más si atendemos a los audios que le grabaron a Leyre Díez con el fiscal Stampa.

Todo suena y huele mal. Y a los socios de gobierno, este jueves se les veía la incomodidad de, un día más, salir a decir que serán implacables con lo que se vaya conociendo. El goteo de casos está generando más que hartazgo.

En Moncloa vuelven a cerrar una semana horribilis y llevan ya unas cuantas. Es difícil que la acción de gobierno supere las portadas de los registros y las detenciones que vamos conociendo. Nadie ayer hablaba del portal de vivienda asequible que se va a poner en marcha antes de tiempo. Tampoco de la subida del salario mínimo. La corrupción, como esa niebla de invierno matutina, lo envuelve todo y, así, es peligroso conducir… y continuar.