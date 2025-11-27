Da igual lo que hacías, lo grave es lo que no hiciste

¿Qué hicieron Mazón y Maribel Vilaplana? ¿Qué hicieron para que se estén enredando tanto en sus explicaciones? A cada hora que marcan como final de esa comida/encuentro, a los pocos días, tienen que salir a desmentirlo porque o un documento, una imagen o un testimonio, les corrigen, por ser muy generoso con eso de corregir. Lo último, el extracto del pago del ticket del parking donde la periodista dejó su coche. Ese pago retrasa en una hora la última que marcaron ambos como el final de su reunión.

Contar la verdad, desde el principio, hubiese sido mucho más fácil. Aguantar la vergüenza de no haber estado a la altura, de haber pasado olímpicamente de todo aquella tarde siendo quien era, el presidente de la comunidad, hubiese sido mucho más razonable que andar así, un año y pico después, metiéndose ellos solitos (dejo aquí mi completa incomprensión de por qué Vilaplana está enredándose así) en un berenjenal que, a este paso, va a acabar con una condena por falso testimonio. Sea lo que sea lo que estuvieran haciendo durante esa hora que ahora han dejado en blanco entre que salieron del restaurante y el coche de la periodista salió del parking.

Queriendo o no, con sus mentiras, con sus torpezas, están dando pie a que todo el mundo piense mal. Piense que en esa hora desconectados del mundo, con el teléfono de Mazón sin atender las llamadas que podrían haber salvado vidas, ambos tomaron la peor decisión de sus vidas. Alargar la comida, seguir hablando, pasear, meterse en el parking, revisar el ordenador según el testimonio de Vilaplana… Da igual. Hicieran lo que hicieran.

Nada puede ser ya peor a la vergüenza de verse desacreditado, una vez más, por ti mismo. Verse atrapado por tus propias palabras, por tus vagas explicaciones

Da igual. Nada puede ser ya peor a la vergüenza de verse desacreditado, una vez más, por ti mismo. Verse atrapado por tus propias palabras, por tus vagas explicaciones, “llevaría el móvil metido en la mochila”... ¿En serio? Insisto. No entiendo la postura de ella, no la puedo comprender. Ella no fue culpable de que Mazón no estuviera, su comida fue una casualidad. Pero no ser clara en las horas, es sumamente cuestionable. Ya no como periodista, que también, sino como ciudadana, como valenciana.

En fin. Sería bochornoso, y poco más, si no estuviéramos hablando de que, en esas horas, se perdió un tiempo precioso para salvar vidas. En esas horas, muchos pedían ayuda sin recibirla. No se tomaron decisiones porque o bien quienes estaban no podían, no sabían o no tenían la potestad para hacerlo.

Me temo que ésta no será la última versión que tengamos de qué hizo Mazón aquella tarde. No será porque, ni siquiera ésta, se ajusta a lo que él dijo en su última comparecencia en el Congreso. El miércoles presidió su último Consell de Gobierno. Lo hizo sin contar la verdad. Sin dar explicaciones, o dándolas como lo lleva haciendo durante un año, con mentiras.