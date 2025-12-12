La jueza de la dana acuerda citar a Feijóo como testigo a petición de un grupo de víctimas

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha acordado citar como testigo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. Informa EFE.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón pudo haber hecho "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa, "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón aquella jornada.

Así, señala, si en ese caso se partía de una carta abierta de la citada periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir Mazón, aquí nos encontramos no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de la manifestación pública que efectuó Núñez Feijóo al asegurar que Mazón, 'desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'.

La jueza pregunta, además, al líder nacional del PP si "presenta voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y wasaps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa".