Las borrascas ultras que azotan el campo, en TintaLibre de marzo

¿Se ha vuelto el campo facha?, ¿o es que las últimas borrascas ultras necesitan el pasto como el comer? El número de marzo de TintaLibre plantea algunos análisis de esa deriva que, por otra parte, remite a otros tiempos en los que también estuvo presente. Al relato irreverente y en clave humorística de Andrea Genovart Perderse en el campo, el politólogo Oriol Bartomeus enfoca en La venganza del agro la persistencia de ese comportamiento añejo y reaccionario. Bartomeus advierte: “Lo que ha venido después de 2008 ha sido un periodo de confusión en el que la caída del mito del progreso perpetuo que prometía el individualismo capitalista ha dado lugar no a un cierto comunitarismo de aires socialdemócratas, sino a esa reemergencia de los monstruos de un pasado que creímos haber dejado atrás: la nación, la raza, la fuerza bruta”.

La trilogía del campo se cierra con otra reflexión, esta vez a cargo de Pablo Batalla, que retrata de manera expresionista la pretendida felicidad que embarga a los neorrurales y neomajos como él los define: “Ellos, los neorrurales, sí que son caricaturescos, como lo son casi siempre los conversos. Hartos de la ciudad, por lo que sea, vienen al pueblo —o no vienen y desde la ciudad lo ensalzan— buscando una epifanía agreste, y nunca la realidad les estropea el titular”. Nuestra portada de Riki Blanco encierra en un frasco de mermelada tal epifanía con la ironía que merece la cuestión.

En marzo, mes feminista, TintaLibre también recoge una importante sección dedicada a la violencia de género con dos análisis, el de Irene Yúfera e Isabel Valdés, y dos testimonios que darán mucho que hablar, el de la mossa d’Esquadra Anna Choy, que sabe mucho de interrogatorios y denuncias, y el de la fiscal andaluza Flor de Torres, que conoce también los secretos y vericuetos de las confesiones y la importancia del lenguaje y la cronología de hechos contados delante de los tribunales.

La crónica la pone esta vez Marc Campdelacreu, corresponsal de TVE en Jerusalén, contando lo que se puede contar y viendo lo que se puede ver de Gaza, esta vez con un trasfondo que descorazona: más de 600 gazatíes han muerto a manos del Gobierno de Israel desde que se proclamó el alto el fuego.

Pero aún quedan cosas positivas, y si se dan en el campo de la Educación todavía más. Ana Hernández Revuelta, jefa de Estudios del IES Julio Verne de Leganés, y que figuró en el Top 10 del Global Teacher Prize, habla de la importancia que tiene a veces derribar los muros de las aulas, concentrar los saberes en una sesión desde distintos ángulos y con distintos docentes, y contribuir tanto al análisis crítico del alumno como también hacer del profesorado un organismo más proactivo y menos anquilosado.

Jordi Gracia, nuestro codirector, avanza reflexiones más que oportunas de su cuaderno de próxima publicación La izquierda ante el tecnofascismo. Un panfleto, y deja dicho: “Nadie queda inmune al efecto de la seducción reiterada de las redes sociales y todo somos víctimas potenciales: nadie está a salvo, pero menos unos que otros. Hay algo ahí de variante de la lucha de clases, en función de las posiciones de partida social”.

Que Bruce Springsteen es un gran luchador lo sabíamos, tanto en sus épicos conciertos como en la vida política, pero desde los sucesos de Minneapolis ha puesto su voz y su guitarra en las mismas barricadas contra Trump. Nos lo cuenta Jordi Amat.

En el número también hay una sorpresa. El suplemento Memorias de la edad del plástico, en el que recordamos a través de siete historias que, más allá de todo lo que se puede debatir sobre el plástico, llevamos gafas de pasta, chanclas en verano, escribimos con bolígrafos Bic o, de nuevo, volvemos a hacer fotos con cámaras desechables…

Y gracias por leernos.