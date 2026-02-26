Serie Parque móvil

Foto del Parque Móvil del Estado, Madrid (2025): Asís G. Ayerbe.

Texto: Óscar Esquivias

1.

«Nos está siguiendo un coche verde», le dije al ministro. Eran los años de Eta. Su secretario se giró y afirmó: «No, es la policía, creo». Nos mantuvimos el resto del viaje en silencio. Conduje nervioso. Miraba las calles con atención fúnebre, escrutaba los rostros de la gente cuando me detenía en los semáforos. Me pareció ver a mi tío Avelino, el que murió en la guerra. Me sacó la lengua.

2.

Los conductores tenían la costumbre de jugar al ajedrez mientras esperaban el final de los largos actos oficiales. Ponían el tablero sobre el capó. «Nunca me montaría en el coche de Cosme», dijo un día mi padre al volver a casa. «Mueve los alfiles como un loco».

Serie Atlántida

Foto: Asís G. Ayerbe (Parque Nacional del Teide, 2025)

Texto: Óscar Esquivias

3.

Los habitantes de aquel país tenían arena en la boca en vez de saliva. Al principio te sentías muy raro al besarlos, pero te acababas acostumbrando. A veces, si el beso era muy apasionado, encontrabas una pepita de oricalco bajo la lengua.

4.

La pared azul Ver más

Vivíamos en un vergel hasta que llegó un dios extranjero, muy poderoso, sediento, que parecía perdido. Dio un lengüetazo a la isla y arrancó todo lo que había en ella verde y fresco. Después bramó y se hundió en el mar.

* Los microrrelatos son de Óscar Esquivias y las fotografías de Asís G. Ayerbe. Las cuatro postales y sus textos, forman parte de dos series distintas, tituladas Parque móvil y Atlántida, del 2025. Ambos son los responsables de la revista cultural mirlo (www.revistamirlo.com), y Asís G. Ayerbe es el director de arte de Librújula (www.librujula.com). También colaboran juntos en Archiletras, donde mantienen una sección fija de reportajes literarios que se titula “Ingrávidos y gentiles”. Para ello, suelen visitar escenarios de obras literarias famosas.