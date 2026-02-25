Sánchez, a Feijóo: "¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del 23-F?

En el techo y las paredes del Congreso perviven 35 impactos de los disparos de los golpistas durante el 23F. Y este miércoles aquel intento de quebrar la joven democracia española volvió a llenar el Hemiciclo en la sesión de control, pero con el ejercicio inédito de transparencia de la desclasificación de los papeles que publica hoy el Gobierno.

Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó primero contra el presidente del Gobierno, criticando este ejercicio de transparencia y pidiendo que "desclasifique" los presupuestos, las 184.000 viviendas "que nadie sabe dónde están", "los documentos policiales que advierten de que va a dar papeles a un millón de irregulares", "los contratos por mordidas", el apagón, lo viajes en el Falcon y las visitas de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas.

"¿No le parece que también es su responsabilidad?", remachó Feijóo. Ante esa primera intervención, Pedro Sánchez le contestó: "¡Qué desafortunado. ¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema?"

"Mire, no sé por qué me hace la misma pregunta que hace dos semanas. ¿No puede innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este Gobierno... Pues es hacer avanzar este país. O que en el año 2025 se haya creado el triple de empleo en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del Gobierno, hay un 25% más de jóvenes trabajando. Crecemos al doble de la zona euro", añadió Sánchez.

Acto seguido, lanzó este mensaje al líder del Partido Popular: "También se redistribuye ese crecimiento como, por ejemplo, subiendo el salario mínimo o revalorizando las pensiones. Ya que tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que aumente los salarios a los trabajadores". Esta frase provocó un gran aplauso en la bancada socialista y también del ala de Sumar.

"Esa es la verdad, España va como nunca y ustedes mienten como siempre", añadió Sánchez.

Feijóo: "Transparencia para todos, menos para usted"

En su segundo turno, Feijóo volvió al ataque: "En resumen, usted va a seguir presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción. Siento citar al señor Torres, aunque no está. Presume de feminismo y siento citar al señor Marlaska, que no está. Y presume de gestión de Óscar Puente, que tampoco está".

"Transparencia para todos, menos para usted", añadió el líder de los populares. que apostilló: "El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente". "Cada vez le votan menos", ahondó Feijóo, que subrayó: "Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que usted paró el 23F".

Tras estas palabras, Sánchez ironizó: "Lo más interesantes es que lo llevaba escrito. Me lo imagino delante del espejo leyendo y diciendo esa sarta de mentiras, bulos e infamias. Para una cosa que tiene que hacer usted a la semana".

"Ya que se pone a dar lecciones. ¿Qué va a hacer en Móstoles? ¿Qué va a hacer en Madrid con los 'pocholos' que se dedican a gestionar la educación? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer con Mazón?". Con este dardo final: "Por favor, para lo que ha quedado. En vez de política para adultos, política para ultras".