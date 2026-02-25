El BOE publica el acuerdo que desclasifica los documentos del golpe de Estado del 23F

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981", según informa EFE.

En el texto del acuerdo, adoptado el martes en el Consejo de Ministros, se recuerda que se han cumplido 45 años del intento de golpe de Estado con el que se pretendió desestabilizar el régimen inaugurado con la Constitución Española de 1978. "El 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional", señala.

Añade que la intentona golpista "evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad".

El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático". Subraya que los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar en 1983, permiten que la información se desclasifique sin generar "ningún riesgo real y presente".

Para el Ejecutivo, la desclasificación de la documentación relativa al 23F no solo supone un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura, sino que permitirá abordar el estudio de la historia de España con mayor rigor, profundidad y precisión.

Además, destaca, responde a una demanda reiterada en el ámbito parlamentario, donde diversos grupos han presentado en diferentes legislaturas proposiciones no de ley reclamando avances en esta materia apelando, entre otras cuestiones, a la necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad o al derecho de investigadores y especialistas a un acceso adecuado a las fuentes.

En su virtud de estos argumentos, el Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación del material relacionado con el 23F, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior. Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.