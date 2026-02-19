El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

La voz del viento - José Gil Romero & Goretti Irisarri

Grijalbo. 2025.

Jose Gil Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) y Goretti Irisarri (Vigo, 1974) son un tándem creativo desde hace más de treinta años. Comenzaron su colaboración en el mundo del guion y la dirección de cortometrajes, labor por la cual han sido galardonados en diversos festivales. Más adelante dieron el salto a la literatura y han publicado novelas de éxito como Caen estrellas fugaces (Suma, 2017) o La traductora (HarperCollins, 2022). Con La voz del viento se estrenan en el catálogo de Grijalbo.

Ocurren cosas en el mundo que leyendo descubres. ¿Quién sabe que, en Madrid, en mayo de 1886 ocurrió un tornado que apenas duró diez minutos? Este tándem de autores ha reconstruido este episodio olvidado para unos y desconocido para otros. Con este hecho real nos recrean en una historia en la que se combina aventura, romanticismo, tragedia y un trasfondo humano que se hace latente en cada página.

La historia nos presenta unos protagonistas, Lucrecia y Enrique, que se encontrarán en una ciudad reducida a escombros, que deberán sortear toda la desolación que deja un paisaje urbano destruido por la fuerza del viento. Este panorama de Madrid abarca una zona muy conocida, como es la Puerta del Sol, Atocha, Delicias, el Retiro y aledaños de estos lugares.

Que estos protagonistas coincidan es circunstancial, pero en ese breve tiempo y en las andanzas que deben protagonizar, nace dentro de ellos un vínculo inesperado, que se convierte en algo sublime, teniendo la capacidad, ambos, de convertir el peligro en un sentimiento al que aferrarse en este difícil momento.

Lucrecia es una joven gallega que deja atrás su aldea para iniciar una nueva vida con su primo, Eufemiano, con el que se ha casado por poderes. La desposada llega a Madrid y es Enrique Sagrario, capataz de su esposo, quien acude a recogerla. En ese trayecto se produce el devastador terremoto. Enrique no sabe, que ha sido de su jefe, el fuerte viento lo ha arrastrado. Lucrecia, rememora su difícil infancia, adolescencia y juventud en su aldea natal, y Enrique también le confiesa como ha sido su vida hasta que comenzó a trabajar con Eufemiano.

Los autores, amparándose en el desastre, nos muestran unos personajes que reflejan lo que sienten y lo que callan; son imperfectos y frágiles, aferrados a la supervivencia y al amor. Con esta lectura creo que un guionista haría un trabajo excelente dejando huella, pues en el peor de los desastres, siempre hay algo que se salva.

Aconsejo leerla sin lugar a dudas para que tengamos una idea de lo que vamos a ver, casi seguro, en las pantallas.