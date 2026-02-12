El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

El último encuentro - Sándor Márai

Salamandra. 2025

Va calando poco a poco con prosa pausada y reflexiva. Atmósfera nostálgica y oscura cubriendo el silencio de dos amigos en un pasado demasiado largo que hace del dolor algo irreparable. El último encuentro transita una honda herida llena de frustración y rencor. La intriga de la novela se apoya en la pregunta: ¿qué ocurrió para que pasasen cuatro décadas sin hablarse?

1941. Por fin el general Henrik está sentado frente a Konrad. La conversación pendiente está a punto de empezar. O eso parece: el general empieza a hablar y ya no parará. Apabulla con un dilatado relato antes de llegar al meollo de la cuestión, donde una mujer se sitúa en el centro de la tempestad.

Su recorrido por el pasado mostrará a dos jóvenes de clases diferentes que, sin embargo, convierten su amistad en un pilar sólido. No serán un obstáculo para forjar un nexo aparentemente irrompible. Pero todo tiene un límite. Henrik decidió refugiarse de por vida en su decrépito castillo de Hungría mientras que Konrad desapareció.

El general optó por convivir con sus recuerdos, lugares y objetos. Los que dan fe de la opulencia de su morada en el pasado, a los que Márai dedicará detalladas descripciones que suman profundidad al lastre de las pérdidas de su amargada existencia.

La presencia de Konrad no va a servir de mucho porque… no tendremos su versión. Desde que esta novela se publicó en 1942, supongo que seremos legión los que nos quedamos boquiabiertos, y cabreados también, por la ausencia de argumentos que puedan rebatir al general. No busquen acción en estas páginas. Es Márai. Deléitense paladeando su prosa, aunque sea un diálogo unilateral y las reiteraciones sobre el mismo clavo sean constantes.

Teniendo en cuenta el final, ¿debemos entender que quien calla otorga? ¿Esa es la explicación, o el autor sólo quería que Henrik vomitara su resentimiento y decepción? Independientemente de la interpretación de cada lector, el valor de la novela es sin duda la calidad del relato, el recorrido detallado por la vida de ambos, –según el general, claro–y una Europa decadente.

En el sabor agridulce que destila la “venganza” de Henrik, también se respira la soledad que ha minado su día a día hasta llegar a la vejez. Sin embargo, no tendría por qué ser la víctima; existía la posibilidad de saber la verdad. Es egocéntrico, cargado de valores incompatibles con cierta lógica. Sólo desea cargar culpas para alimentar su odio. Aun siendo insoportable su rigidez de pensamiento, es un personaje realmente interesante.

El último encuentro pide lectura reposada. Es una novela de “las de antes” y no sólo por la fecha en la que se escribió. La escritura de Márai es densa, profunda y reflexiva. No apta para lectores que buscan ritmo vertiginoso ni nada parecido.