'Un paso al frente': el lema de los partidos de la coalición Sumar para frenar a la ultraderecha

Los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes celebrarán el próximo 21 de febrero el acto de refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales bajo el lema Un paso al frente, al que han invitado a todas las fuerzas de la izquierda "plurinacional y transformadora", según informa EFE.

En un comunicado conjunto difundido este jueves, los cuatro partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición con el PSOE han informado del nombre del lema de este acto.

"Queremos dejar clara nuestra voluntad de plantar cara, de que por nosotros y nosotras no será. Un paso al frente porque no le abriremos las puertas a la extrema derecha ni permitiremos que Abascal se siente en el Consejo de Ministros", señalan.

"La unidad es escudo de la democracia y motor de avances sociales. Este sábado 21 damos un paso al frente. Comenzamos a construir una alianza común, compartida y abierta en la que no sobra nadie", destaca la cuenta de X de Izquierda Unida.

La voluntad de este acto, según han subrayado los partidos, es iniciar públicamente el proceso para construir "una alianza común, compartida y abierta" en las próximas elecciones generales y tejer un espacio a la izquierda del PSOE "más democrático" y "más sólido".

En la práctica, este proceso supone la refundación de la coalición Sumar que concurrió en las elecciones de 2023 con algunas diferencias, como el cambio de nombre, aún por decidir, y con la incógnita de quién encabezará este proyecto, ya que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha aclarado si repetirá como candidata.

En su comunicado, los cuatro partidos subrayan su voluntad de incorporar a esta coalición a más fuerzas, ya que afirman que tienen "la mano tendida para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización".

Por ello, añaden, invitan a asistir al acto "a todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado", así como a referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales.

Por el momento, no hay ninguna asistencia confirmada a la presentación del día 21 de febrero, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y la propia Díaz no ha decidido si acudirá o no.