Elena Reinés denuncia las amenazas recibidas en sus redes sociales: "Frente al odio, ni un paso atrás"

Elena Reinés ha denunciado a la Fiscalía "las amenazas de muerte, las campañas de acoso y las mentiras" que se han venido publicando en las últimas semanas sobre ella. La creadora de contenido ha anunciado en un comunicado en redes sociales que "esto no es simple ruido de redes sociales, es violencia y la violencia no debe quedar impune." Reinés había abandonado temporalmente las redes por estas amenazas.

El pasado 24 de enero, la cuenta de Jonay Vega en Instagram publicó un vídeo, compartido por el perfil de Wall Street Wolverine, un habitual difusor de noticias falsas con un discurso antiinmigración, en el que se aseguraba que Elena Reinés habría recibido casi 12.000 euros por grabar "cuatro vídeos hablando de lo malo que era Franco y de lo bien que se vivía ahora" junto a elDiario.es en el marco de una campaña institucional que conmemora los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Un día después era la web Mediterráneo Digital quien recogía esta idea y atacaba a Reinés.

Tras la publicación de este reel y la correspondiente noticia, las redes sociales de la creadora de contenido se llenaron de amenazas. Mensajes "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte", explico ella misma.

Ahora, Reinés toma la decisión de denunciar "porque creo que el odio debe tener consecuencias, venga de donde venga". "Basta de no plantar cara frente a los matones que intentan ocupar el espacio público a gritos, basta de normalizar el odio y basta del silencio que nos imponen con miedo", asegura. La creadora de contenido asegura que "no se trata de responder con más violencia, se trata de no ceder terreno, porque si atacan a una para que las demás callen, la respuesta tiene que ser colectiva". "Frente al odio, ni un paso atrás", finaliza.

La memoria que somos

Este jueves, Elena Reinés, junto a otros expertos como el humorista y comunicador El Gran Wyoming, el historiador Julián Casanova o la cineasta Paula Ortiz, participa en un debate organizado por infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid que busca abrir un espacio de reflexión colectiva ágil, participativo y plural sobre el estado de la democracia y su significado hoy, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Este acto, en el que se proyectarán testimonios sobre la democracia de estudiantes, socios y socias de infoLibre y personalidades de la cultura como David Uclés, contará también con la presencia del director editorial de este medio, Jesús Maraña.