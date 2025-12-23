“La memoria que somos", una iniciativa viva y plural de infoLibre para conmemorar los 50 años de democracia

El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador Francisco Franco y comenzaba un período de luz en España, un país que había vivido bajo la sombra del franquismo y el puño de hierro del caudillo durante cuarenta años. Medio siglo después, celebramos un proceso que transformó el país y sentó las bases de las libertades y derechos que hoy forman parte de nuestra vida. Fiel a su compromiso en defensa de la calidad democrática, infoLibre lanza el proyecto La memoria que somos: 50 años de democracia, con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. Una iniciativa para mirar hacia el pasado, pero también hacia futuro con la que queremos reconocer los logros colectivos en todo este tiempo y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos ante los retos del presente. En definitiva, impulsar a través de eventos culturales, participativos y educativos, un relato plural que refuerce nuestra mirada cívica.

¿Cómo será este proyecto conmemorativo? Este martes 23 de diciembre estrenamos la primera fase. Conversaciones entre generaciones, se compone de una serie de charlas que reúnen a activistas, periodistas, figuras del ámbito cultural con jóvenes estudiantes en un espacio de escucha y reflexión moderados por periodistas de este periódico como Jesús Maraña, Virginia P. Alonso, Marta Jaenes o la columnista María José Landaburu. ¿Se imaginan una conversación entre Elvira Lindo y Juan Diego Botto? ¿O entre Unai Sordo y Cristina Almeida? ¿Qué argumentos compartirán la activista feminista Justa Montero y el creador de contenido, Daniel Valero Tigrillo? ¿Y la escritora Nativel Preciado y la creadora de podcast, Isabel Cadenas? Grabadas en la redacción de infoLibre y bajo la atenta mirada de universitarios y universitarias, las conversaciones giran en torno a la cultura y libertad de expresión, la igualdad de género y los derechos conquistados, el periodismo y la memoria democrática y derechos laborales y justicia social.

¿Qué es la democracia? ¿Puedes explicarla en menos de un minuto? Ese es el reto que proponemos en una segunda fase del proyecto. Artistas, periodistas, activistas y educadores nos contarán cuál es el logro democrático que consideran más relevante. Pero no solo ellos, queremos conocer la opinión de jóvenes así que iniciaremos una campaña para que nos envíen sus vídeos con sus reflexiones.

Por último, hacemos las maletas y salimos fuera de Madrid. Viajaremos por tres ciudades de España —atento y atenta a nuestras redes porque lo avisaremos a través de ellas— para poner en valor la diversidad cultural y territorial en la construcción democrática. Cada encuentro reunirá a un periodista de infoLibre con figuras locales. Qué mejor manera que destacar los hitos históricos y los desafíos democráticos de cada territorio.

Queremos que La memoria que somos se convierta en un espacio multidisciplinar en el que tengan cabida todo tipo de voces. Un espacio de reflexión vivo, plural e intergeneracional. Queremos generar diálogo en torno a la democracia a cincuenta años desde su inicio y en un punto en el que se ve socavada por los autoritarismos y la fractura social. Tenemos una apuesta y queremos que la compartas con nosotros: entender de dónde venimos, es la mejor forma para decidir a dónde queremos ir. ¿Nos acompañas?