El ayuntamiento de Alicante restringe las viviendas de protección a cargos públicos

El equipo de gobierno en el ayuntamiento de Alicante (PP) ha anunciado este martes que restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza concurrir a los procesos para adquirir una vivienda de protección pública (VPP), informa EFE.

Este anuncio se produce dos semanas después de que se destaparan las supuestas irregularidades en la adjudicación de parte de las 140 VPP de la promoción Les Naus en la Playa de San Juan, que ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, al ser una de las beneficiarias, y de una directora general municipal, cuyos dos hijos y un sobrino también resultaron adjudicatarios.