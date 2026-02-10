Felipe González no apoyará al PSOE en las generales si se presenta Sánchez: "Votaré en blanco"

Felipe González rompe su silencio en plena convulsión política tras las elecciones de Aragón. Con muchos titulares. El expresidente lamentó este martes la falta de "autocrítica" por parte del Partido Popular y del PSOE después del domingo y ha considerado que estas primeras citas autonómicas vaticinan unos comicios generales con una "abrumadora mayoría de las derechas". Con un mensaje muy directo: insiste en que votará en blanco si la papeleta del PSOE vuelve a estar encabezada por Pedro Sánchez.

González se expresó en esos términos en una conversación con los periodistas Esther Palomera, Pedro García Cuartango y Lucía Méndez en Los Desayunos del Ateneo, un acto presentado por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. El expresidente analizó los resultados electorales, poniendo sobre la mesa que Vox "va con cinco años de retraso respecto a la extrema derecha europea".

En su análisis, rechazó acuerdos con la extrema derecha, pero a la vez quiso criticar la mayoría del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. "Yo no pactaría con Vox, pero a más distancia pactaría con EH Bildu", indicó. El exlíder socialista remarcó en varias ocasiones que el partido liderado por Arnaldo Otegi no ha pedido perdón por los crímenes de ETA.

La falta de presupuestos, motivo para convocar elecciones

González señaló en varias ocasiones que el PSOE es su partido y rechazó el proyecto del PP de Alberto Núñez Feijóo porque se limita a "echar a Sánchez". Pero no ahorró críticas a la dirección actual socialista como que no haya presupuestos generales, un elemento que cree que es suficiente para convocar elecciones generales.

¿Apoyará en las próximas elecciones generales al PSOE? El expresidente respondió que, si se mantiene la actual dirección socialista, votará en blanco. A la vez, señaló ante las preguntas de por qué no abandona el partido: "Si alguien tiene que dejar el partido, que lo deje quien lo destroce".

Dentro de sus reflexiones, resaltó que ya hay afines a Pedro Sánchez que quieren sustituirlo, pero que no lo expresan. Para, luego, criticar la "definición de 'puto amo' de Puente" sobre el presidente: "Para que haya amos tiene que haber gente con actitud de siervo". Para él, esta definición sirve perfectamente también para Donald Trump.

La convocatoria de Rufián y Delgado agita a una izquierda en busca de rumbo a las generales Ver más

"Que no haya presupuestos es una clara violación de la Constitución. Yo convoqué elecciones porque no podía presentar presupuestos", indicó González, quien dijo que tiene la opinión de que Sánchez está contando "los días" para superar el tiempo de presidente de José María Aznar, incluso el de él: "Yo estuve demasiado".

Para González, el PSOE debería tener "una vocación de mayorías". Criticando que en algunas comunidades, como Galicia y Euskadi, el partido ni siquiera es la alternativa en estos momentos.

Sobre los movimientos de las izquierdas de cara a las generales, el expresidente consideró: "Es un déjà vu, es el enésimo invento de la izquierda para dividirla. Pero lo hacen muy bien". Alegando sobre Gabriel Rufián (ERC) que ese paso debería servir para pedir una circunscripción única en toda España, algo que no pasa, en su opinión, porque se oponen los nacionalistas.