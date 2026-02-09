Felipe González dialoga con periodistas en Los Desayunos del Ateneo

El Ateneo de Madrid celebra este martes 10 de febrero una nueva edición de Los Desayunos del Ateneo, que contará como invitado con el expresidente del Gobierno Felipe González. El acto, que se desarrollará en formato de conversación, arrancará a las 9:30 horas y estará abierto a socios y socias de la institución con entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro será presentado por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y reunirá al exjefe del Ejecutivo con los periodistas Pedro García Cuartango, Esther Palomera y Lucía Méndez, con quienes abordará cuestiones de actualidad política, el estado de la democracia y los principales retos que afronta España en el contexto nacional e internacional.

La jornada se enmarca en la programación habitual del Ateneo de Madrid, que desde hace décadas acoge debates públicos y encuentros con figuras destacadas de la vida política, cultural e intelectual del país. Los Desayunos del Ateneo se han consolidado así como un espacio de diálogo plural y reflexión crítica sobre los asuntos que marcan la agenda pública.