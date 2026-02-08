Golpe antisistema y resistencia del territorio

Aragón ha votado con una movilización muy similar a la de hace dos años. Pese a elegir sólo cámara autonómica, sin ayuntamientos, y en momento de descontento, Aragón demuestra con un punto más de participación, y al contrario de lo que ocurrió en Extremadura, que la política sigue interesando, aunque parece que más en las ciudades y menos en el mundo rural. Dos tendencias emergen con fuerza: el castigo al sistema y la resistencia del territorio como trinchera frente a las tendencias globales.

Si Jorge Azcón adelantó la convocatoria electoral para liberarse de la dependencia de Vox por no haberle permitido aprobar presupuestos, la jugada no ha podido salirle peor. Le ha alimentado y le ha cedido una parte de su electorado. Cosa distinta es que el objetivo de Azcón fuera evidenciar la debilidad del PSOE, en cuyo caso, en efecto, lo ha conseguido. Sin embargo, como un boomerang, el resultado le devuelve una pérdida de votos y escaños y le hace más dependiente de aquel de quien pretendía liberarse.

Este fracaso de los populares no oculta el de los socialistas. El electorado le ha dado una bofetada a Pedro Sánchez en la cara de Pilar Alegría. Cinco puntos y cinco escaños menos llevan al PSOE a repetir su mínimo histórico. Y como cuando el ciclo cambia no hay consuelo, ni Podemos ni IU-Sumar han recogido voto, sino que han perdido juntas el 3,17%. Habrá que esperar a las encuestas postelectorales para ver en qué medida hay movimiento en sentido contrario, es decir, votantes de Podemos - IU - Sumar que han podido acudir al PSOE llamados por el voto útil. En cualquier caso, mensaje para los morados, para IU y para Sumar.

¿Quién gana? Indiscutiblemente, en primer lugar, Vox. Siguiendo tendencias que las encuestas ya venían advirtiendo, la ultraderecha asciende imparable. Recogiendo voto de la izquierda, la derecha, la abstención y los jóvenes, y sin olvidar tampoco que Se Acabó la Fiesta quedó rozando el escaño, con un 2,74% (2,92% en Zaragoza), a 0,25 puntos de IU- Sumar.

El otro ganador es el territorio, probablemente como espacio de resistencia frente a lo lejano y en defensa de lo propio frente a una campaña protagonizada por refriegas referentes a temas de ámbito nacional, con la propuesta de financiación como telón de fondo. El aragonesismo en su conjunto queda muy lejos del 20% de representación que obtenía históricamente, pero CHA ha doblado su representación, terminando así una larga travesía en el desierto que empezó en 2007. ¿Es la defensa del territorio una trinchera frente a las tendencias globales? Se podrá objetar que Existe –cuyo corazón late en Teruel– ha perdido 10.000 votos, y es cierto. Será interesante conocer las encuestas postelectorales para saber hasta qué punto su ansiada transversalidad les ha podido pasar factura.

Así las cosas, ahora llega el momento de trazar acuerdos para gobernar, y en coherencia con el motivo que llevó a Azcón a disolver las Cortes, aprobar unos presupuestos para la comunidad autónoma. Si en la anterior legislatura era complicado, ahora lo es bastante más. La estrategia de Vox en Extremadura lleva a pensar que Vox va a vender muy caro su apoyo a una investidura, quizá haciéndola imposible. No es descartable que Extremadura, Aragón y Castilla y León queden bloqueadas en espera del botín que Vox ansía, el Gobierno de España.

Aragón ha mostrado tendencias coherentes con lo que la demoscopia va indicando. El futuro no está escrito, pero para variar la dirección hay que dar un volantazo.