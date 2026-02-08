Con el 71% escrutado, el PP gana (-2), Vox (+7) y CHA (+3) doblan y PSOE vuelve a su peor resultado histórico (-5)

21:07 h

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha criticado este domingo al Partido Popular por considerar que la convocatoria electoral ha servido para “abrir de par en par las puertas de la Aljafería, sede de las Cortes, a la ultraderecha".

Así lo ha puesto de manifiesto en la nueva sede del partido, donde candidatos y simpatizantes se han dado cita para conocer el resultado de las elecciones autonómicas anticipadas que se han celebrado este domingo y valorar los resultados de las primeras encuestas a pie de urna, que auguran a la formación aragonesista de izquierdas de uno a dos diputados más que los tres con que cuenta en la actualidad.

Pese a esta "tendencia positiva", Lasobras advierte de que el resultado de las elecciones, en las que el PP apenas aumentaría uno o dos escaños, pero la ultraderecha de Vox duplicaría, puede derivar de nuevo en un gobierno inestable tras dos años de inestabilidad en que ambos partidos han sido “incapaces" de llegar a acuerdos para el presupuesto” o aprobar leyes.