Rufián y Emilio Delgado se unen en un acto en Madrid: "La izquierda tiene que salir de sus trincheras"

El próximo 18 de febrero el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, compartirán un acto bajo el nombre de Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro. Se celebrará en la sala Galileo Galilei, a las 18.30 horas, y estará moderado por la analista política Sarah Santaolalla. Será la primera vez que ambos políticos compartan escenario, en un momento en el que Delgado asegura que hay "una involución democrática clarísima". Rufián coincide: "Lo que viene no es lo de siempre", sostiene. Y añade: "O nos inventamos algo para poder sumar y multiplicar o nos vamos al carajo".

Tanto Rufián como Delgado aseguran sentir admiración política hacia el otro, lo que ha dado paso a una incipiente amistad. "Emilio es un puntal de la izquierda. Sus intervenciones son maravillosas y, si con él al lado podemos reflejar una manera de hacer política normal para la gente normal, pues bienvenido sea", señala a infoLibre el portavoz de Esquerra Republicana. Delgado define al catalán como un político "rupturista y, a la vez, sensato" y considera que esa es "una mezcla bastante poco frecuente". "Además, explica de forma clara y accesible y es algo que yo valoro mucho", resume.

Con todo, ambos desvinculan este evento de una futura candidatura de unidad en la izquierda. "No hay una pretensión de nada ni nos estamos postulando para nada. Desconozco las dinámicas de su partido, porque no me quiero meter en casa ajena. Simplemente, si puedo ayudar a mis amigos… lo hago", asegura Rufián, firme convencido de que hay que "potenciar" el espacio a la izquierda del PSOE. "Es vital y casi negligente no hacerlo", afirma.

Delgado también deja claro que "no hay ninguna propuesta orgánica detrás de este acto". "Sencillamente somos dos personas que conectan, que tienen afinidad y coinciden en muchas cosas. Vamos a conversar en público sobre las distintas encrucijadas que tiene por delante la izquierda y las condiciones de posibilidad de la democracia en el contexto actual", afirma.

"El pueblo por delante de las siglas"

A ninguno de los dos se le escapa que España está inmersa ya en el nuevo ciclo electoral. Después del pistoletazo de salida en Extremadura el pasado diciembre, este domingo es la cita electoral de las aragonesas adelantadas por Jorge Azcón. En marzo será el turno de las de Castilla y León y en junio, como tarde, serán las elecciones en Andalucía. Con la extrema derecha en sus cotas más altas, en esta batalla en las urnas hay otro factor clave para el resultado final: la división de las izquierdas y hasta qué punto puede influir en la consecución de escaños por las barreras impuestas en las normas electorales.

Aunque ambos pertenecen a formaciones vinculadas a su territorio —Cataluña y la Comunidad de Madrid— consideran que hay que poner "al pueblo" por "delante de las siglas", en palabras de Rufián. "De lo contrario, la suma, nunca mejor dicho, no da. Son lentejas, lo vengo diciendo hace meses", señala. "O nos inventamos algo para poder sumar y multiplicar o nos vamos al carajo", apunta, y cree que las "cúpulas" de los partidos llegarán a la misma conclusión aunque "sea arrastrando los pies". Delgado considera "que se habla hasta la saciedad de la unidad de la izquierda en términos de unidad de partidos", pero añade que a él personalmente le "interesa mucho más la unidad entre millones de personas que están espeluznadas por la propuesta que nos hace una derecha fanatizada".

El portavoz de Más Madrid considera que "no es el momento de replegarse, sino de salir a la ofensiva". "La izquierda tiene que salir de sus trincheras y hacer una propuesta de horizontes de cambio atractiva para millones de personas", asegura. Rufián coincide y asegura que él estará allí donde se le requiera y que también participará próximamente en un acto con el diputado de EH Bildu, Óscar Matute, en Euskadi. "Yo me muevo por afinidades políticas y personales más que por siglas. Respeto mucho a gente de Más Madrid, de Podemos, de Compromís, de Bildu e incluso del PNV", señala.

Rufián tiene previsto reunirse con otros dirigentes del espacio a la izquierda del PSOE pero deja claro que "eso no es incompatible" con el "respeto" que siente hacia su formación, liderada por Oriol Junqueras. "Soy candidato de mi partido. Estoy donde estoy representando a Esquerra Republicana y para mí es un honor. Yo no voy a apuñalar a nadie ni voy a postularme para nada. Simplemente estoy diciendo algo que está en la calle", sostiene. Y zanja: "No me estoy inventando nada, ni tengo miedo de nada. Se escribirá mucho y se criticará mucho, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Ojalá fuera lo de siempre, pero es que no lo es".