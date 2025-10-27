Unidad y crisis: la izquierda frente a sus propios desafíos

Las crisis del capitalismo sacuden a la sociedad, pero no afectan a todos por igual. La derecha, como el propio sistema que defiende, sabe adaptarse y reorganizarse; la izquierda, en cambio, sigue tropezando con sus propias divisiones.

Movimientos progresistas en España y Europa han logrado avances importantes, pero tensiones internas, personalismos y disputas estratégicas erosionan su capacidad de unidad frente a la derecha. Paradójicamente, estas crisis fortalecen a quienes defienden el statu quo, mientras que la izquierda rara vez logra transformar los momentos difíciles en oportunidades de cambio.

Las luchas internas y la búsqueda de pureza ideológica suelen malograr el potencial transformador de las clases populares. Por ello, la unidad no es solo una estrategia política: es la condición necesaria para convertir la crisis en un proyecto social alternativo.

Centrar la responsabilidad principalmente en Podemos y no ofrecer vías concretas para reconstruir una unidad política y social real limita su propuesta

En este contexto, el artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca Esperando a Dimitrov acierta al señalar que la división entre Podemos y Sumar debilita a la izquierda frente a la derecha, una evidencia que nadie puede ignorar. Su crítica al “canibalismo” interno — esa tendencia a fagocitarse bajo la ilusión de superioridad moral— tiene base histórica, pero su análisis resulta incompleto. Centrar la responsabilidad principalmente en Podemos y no ofrecer vías concretas para reconstruir una unidad política y social real limita su propuesta. Su enfoque de la unidad es más pragmático que transformador, dejando sin respuesta la pregunta central: ¿Cómo puede la izquierda pasar de la mera supervivencia política a la construcción de alternativas estructurales?

Hoy, frente al auge de la derecha, la extrema derecha y la creciente polarización política, la izquierda necesita equilibrar principios con pragmatismo, superar personalismos y articular alianzas sólidas. Solo así podrá ofrecer alternativas reales y convertir los desafíos del presente en cambios profundos y sostenibles para la sociedad.

_____________

Rafael Casado Ortiz es socio de infoLibre.