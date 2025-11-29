Jesús Maraña: “Estamos asistiendo a un tsunami de desinformación”

Vivimos tiempos de agitación informativa marcada por un vertiginoso entorno político que, en ocasiones, impide tener perspectiva a la hora de analizar la realidad, a pesar de lo cual, desde este diario intentamos conseguirlo. Esta semana, se han entregado un año más los Premios infoLibre. Jesús Maraña, nuestro director editorial, afirma con orgullo de estos galardones que “en los cinco años que llevamos con ellos ya forman parte de nuestro proyecto periodístico y cívico”. “Privilegian el hecho de ser parte de infoLibre, por ser parte de lo mejor de la sociedad civil”. Y es que la aspiración de este proyecto “no solo es informar y analizar, sino compartir unos principios, objetivos y una forma de entender el mundo”.

Prisión para Ábalos y Koldo

“No se sale fácilmente de dos hachazos como la entrada de Ábalos en prisión después del paso por la cárcel de Santos Cerdán. Es lo peor que le ha ocurrido al PSOE en muchísimos años, probablemente desde la última etapa de Felipe González. Son casos que, aunque aún no están juzgados, presentan suficientes indicios como para preocuparse mucho desde las filas del PSOE. ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué no se pudo detectar? ¿Qué responsabilidad política hay por arriba? Yo creo que la gente castiga la corrupción. No es verdad que pase gratuitamente. Pero creo que, sobre todo, penaliza la mala gestión de la corrupción o el engaño político sobre la corrupción. Por ahora no ha habido signos de financiación irregular en el partido, lo cual llevaría el asunto a otro estadio diferente. De modo que lo importante en estos casos es asumir responsabilidades. Ojalá alguna vez conociéramos un caso de corrupción política que fuera denunciado por el propio partido político que lo sufre. Al final se destapan desde fuera y eso es malo en general para la política. Pero me parece importante destacar y diferenciar cómo se gestiona cada caso de corrupción en cada partido político, porque si no acabamos regalando a los populismos y a la extrema derecha ese mensaje letal de que todos son iguales”.

Debilidad de la legislatura

“El gobierno de coalición está en una debilidad parlamentaria desde 2018, desde el principio. Cuesta a veces explicar que los tiempos de las mayorías absolutas pertenecen ya a otra época. A pesar de ello, se han aprobado muchísimas leyes, en lo que va de legislatura cuarenta y ocho. Creo que el Gobierno tiene derecho a intentar seguir adelante, por un motivo. Se puede funcionar en esta coyuntura tan especial sin presupuestos porque los últimos que se aprobaron eran muy expansivos y segundo, porque hay una serie de fondos europeos muy importantes que van a llegar y, por lo tanto, se pueden y se deben gestionar. Después del anuncio de bloqueo de Junts, esta formación ha permitido aprobar leyes como la Ley de Movilidad Sostenible. No es obligado ir a elecciones anticipadas como pide el Partido Popular. Lo ha hecho tantas veces, desde el día siguiente a la moción de censura de 2018, estando todavía Pablo Casado, con o sin motivos, que cuando llega quizás el momento en que puede tener solidez esa petición, la ha perdido a base de anunciar lo que no tenía ningún sentido antes. Por supuesto que es débil la situación del Gobierno, pero ningún presidente convoca elecciones en una situación que considere perjudicial para su partido. Nunca ha ocurrido”.

Riesgos del liderazgo de Feijóo

“El liderazgo de Feijóo tiene un vicio de origen, que es cuando vino de Galicia y en una sola noche los barones, principalmente por la presión de Isabel Díaz Ayuso, ejecutaron a Pablo Casado y lo nombraron presidente con la promesa o la seguridad de que en unos meses sería presidente del Gobierno. Esto creo que ha hipotecado de alguna manera su liderazgo, por más que haya hecho algún intento de distanciarse de Ayuso. Pero es que sigue en esa pinza que forman, por un lado Ayuso desde dentro y por otra Abascal desde fuera del PP. Su mayor error, a mi juicio, ha sido no tener un proyecto claro ni de partido ni de país. Nunca ha terminado de percibirse una apuesta propia que lo diferenciara de la extrema derecha. En las elecciones del 23 de julio de 2023 se vio claramente que eso fue un factor definitivo para no ganar la mayoría de gobierno. Algunas de las principales encuestas aseguraban su victoria y perdió entre otras cosas porque se vio que estaba en manos de Vox, pactando con ellos. No solo no ha salido de ese agujero negro sino que ahora asume que solo va a gobernar del brazo de Abascal. De hecho, por primera vez ya hemos visto cómo se reunía en Génova con Abascal, con Aznar como intermediario, para negociar distintas situaciones en distintas comunidades autónomas, cediendo el PP en todo momento a las exigencias de Vox, como está ocurriendo en València”.

Gestión de desastres del PP en las comunidades autónomas

“Los partidos siempre confían en que cuanta más distancia temporal haya de los graves casos de gestión, corrupción o desgaste del tipo que sea de una cita electoral menos factura les va a pasar. En el caso de del PP y de la gestión de desastres como fueron desde las residencias en Madrid en lo peor del Covid a la dana en València o los incendios de este último verano o los cribados en Andalucía, a mi juicio tienen un punto en común que puede calar en la psique electoral. Durante décadas la derecha siempre consiguió pasar por ser la gran especialista en gestionar. Parecía que la izquierda siempre se encarga de distribuir y la derecha presumía de gestionar las cosas, poner orden, rigor. Una inclinación a lo tecnocrático por encima de los principios. Toda esa serie de gestiones desastrosas y de enormes mentiras, pero sobre todo de demostraciones de ineptitud, desmontan ese mito. La derecha en este país en los últimos años ha demostrado que no es eficaz ni ha sabido gestionar con el mínimo rigor y responsabilidad esas catástrofes, que han costado además centenares de vidas”.

Auge de Vox desde la pasividad

“El auge de Vox creo que se debe a distintos factores. Uno, lo que me parece un error estratégico del PP, que ha sido intentar competir con Vox empleando su mismo discurso, asumiendo posiciones que no son las de una derecha democrática en Europa sobre temas como la inmigración, la lucha contra la violencia de género o la realidad de la crisis climática. Ese factor está muy estudiado y se ha convertido casi en un tópico, que la gente, entre la copia y el original, apuesta normalmente por el original, en este caso, Vox. El segundo factor es más complejo. Vox aprovecha y utiliza el componente de rebeldía que hay en distintos sectores de la población, muy variados. Gente molesta o defraudada por problemas complejos a los que no se terminan de encontrar soluciones. El problema de la vivienda, el problema de los precios, el problema de la competencia por las labores más precarias en la sociedad. Por eso calan discursos como la antiinmigración, convenciendo a la gente de que hay una pelea ya del último y el penúltimo. La extrema derecha en todo el mundo, empezando por el trumpismo, se basa en esas palancas para conseguir apoyos”.

Deslegitimación de los gobiernos de izquierda

“Aquí tiene además un componente castizo, muy antidemocrático, el antisanchismo y la siembra de odio hacia todo lo que significa el gobierno de la izquierda. El PP ha ido cayendo en esa telaraña, si es que alguna vez había escapado de ella. Esa deslegitimación viene desde los tiempos de Zapatero. Abascal se echa a dormir y no abre la boca. Mientras el PP actúe así, le va a ayudar y por eso creo que está eufórico. Aprovechan, además, el populismo y la demagogia muy preocupante, por ejemplo, sobre la memoria democrática. Está instalando en capas jóvenes un discurso falaz y muy peligroso que justifica la dictadura frente a la democracia. Tenemos mucha tarea para combatir esos discursos”.

Intentos de solución al problema de la vivienda

“Los precios de la vivienda y del alquiler afectan especialmente a las generaciones más jóvenes, que tienen un bloqueo de futuro. Una barrera y una imposibilidad de independizarse, de tener un proyecto propio. Es complejo de abordar, y las competencias transferidas a nivel autonómico dificultan el aportar soluciones. El PP gobierna en once comunidades autónomas y decide ir en contra de cualquier norma o ley, sea sobre lo que sea. Propuestas como el tope de precios al alquiler en zonas tensionadas, en Barcelona, ciudades del País Vasco o algunas de Galicia ayudan a contener los precios. Sobre todo, si la administración avala el que ningún arrendador tenga el peligro de no recibir el alquiler. Pero, claro, asistimos como siempre a esa voracidad especulativa que tienen los mercaderes, en este caso los mercaderes de la vivienda. Son grandes grupos de inversión, fondos buitre, grandes entidades que tienen un patrimonio inmobiliario y quieren gestionarlo con la máxima rentabilidad. Hay un nuevo plan estatal de la vivienda y tiene componentes que ningún experto discute; este país necesita multiplicar el parque público de vivienda y el parque de vivienda asequible. Hay que exigir responsabilidades a todo el mundo, pero tener muy claro también quién intenta aportar soluciones y quién bloquea cualquier tipo de solución, porque en eso consiste también la elección democrática y la gestión política”.

Fallo sin sentencia al ex fiscal general

“En los ya quizás demasiados años que llevo en el oficio no recuerdo un caso judicial tan anómalo. Hemos visto decisiones del instructor totalmente insólitas, como un registro general de la sede de la Fiscalía, como si se tratara de desmantelar la cúpula de un grupo de narcos, sin pruebas de culpabilidad. Esto es muy serio. La justicia se está desgastando a sí misma, se está disparando en el pie, si no más arriba, con decisiones que no se basan en datos y argumentos sólidos para llegar a algo tan serio como juzgar a un Fiscal General del Estado. Hemos asistido a un juicio oral de nuevo sin prueba sólida de culpabilidad y, sin embargo, hemos escuchado testimonios múltiples que aportaban pruebas de su inocencia. Y luego se emite un fallo con cinco votos a favor de la condena y dos en contra sin conocerse la sentencia. En cuanto se produjo ese fallo, el ex fiscal general dejó su puesto. Es lamentable. Entre otras cosas siembra un precedente muy grave y es que, si se produce una denuncia y una instancia judicial la asume, prácticamente cualquier institución democrática está en riesgo. Y no olvidemos que en el origen de todo esto está el fraude fiscal confesado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Nueva fiscala

“Creo que ha sido acertada la reacción rápida de nombramiento de una sucesora del ex fiscal general. Teresa Peramato tiene un perfil indiscutible desde el punto de vista técnico, jurídico, de experiencia en la protección de derechos, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género. Es decir, es un perfil tan indiscutible que incluso hemos visto cómo desde la oposición ha costado encontrar el modo de criticar ese nombramiento y poner en discusión ese perfil, hasta el punto de que al final lo que han dicho es que el problema no es la Fiscalía General del Estado, sino el presidente del Gobierno. Creo que eso lo dice todo”.

Tsunami de desinformación

“Hemos comentado muchas veces en este espacio los momentos críticos que atraviesa, no ya el periodismo, sino el derecho de la ciudadanía a una información veraz. Un derecho constitucional. Está en peligro en todas partes. Estamos asistiendo a un tsunami de desinformación, de bulos, de estrategias de distorsión de la realidad que alteran la percepción de la gente a la hora de tomar decisiones, de entender lo que pasa en el mundo y de tomar posiciones. Es un ataque a la democracia sin precedentes, con un uso de la tecnología más actual, ahora ya de la inteligencia artificial, que hace muy difícil y compleja la respuesta. Por eso es cada vez más importante intentar trasladar a la gente que sin una información que permita tener un pensamiento propio y un pensamiento crítico se pierden los derechos democráticos”.

La inteligencia artificial contra el periodismo

“Quiero advertir de algo que está ya aquí, no es una amenaza que vendrá. El uso de la inteligencia artificial para el mal. Tiene muchísimos usos revolucionarios para el bien en un montón de facetas, también en la de la información, pero el uso para el mal está haciendo caer de manera abismal las audiencias, el tráfico de todos los medios. Desde los grandes buscadores, fundamentalmente Google, a través de la inteligencia artificial van desapareciendo los enlaces a los medios que han sido y siguen siendo fuentes de información. Se ponen al mismo nivel que fuentes faltas de rigor, influencers o inventores de bulos. Hemos publicado en infoLibre datos de filtros que se han ido utilizando durante un año para comprobar el nivel de certeza o de rigor de la información que llega por un montón de plataformas de inteligencia artificial y el índice o el porcentaje de errores o bulos ha crecido del 17% de hace un año al 38% este. Lo dicen todos los análisis que se están haciendo en todo el mundo sobre esto; puede ser la puntilla para el periodismo tal y como lo conocemos. Y quiero dar también un mensaje de esperanza. Podemos estar orgullosos en infoLibre de que no estuvimos equivocados a la hora de concebir el proyecto, un medio que no depende tanto de los grandes buscadores, sino de una comunidad estable de socios. Al tener menos dependencia de todas esas herramientas globales, tiene más posibilidades de sostenerse, de resistir y de continuar haciendo periodismo.

La comunidad de infoLibre

“Incluso desde los grandes medios se está haciendo el análisis de que lo importante es tener una comunidad que arrope a un medio, que confíe en él y que permita seguir creciendo. No necesitamos, aunque nos gustaría tenerlas, audiencias súper millonarias. Una cosa es tener millones de lectores y otra cosa es que el perfil de esos lectores responda a lo que es el interés de ciudadanos bien informados sobre temas esenciales y sensibles. Bueno, hay esperanza. Se está haciendo muy buen periodismo en esta situación que vivimos. Se está combatiendo de distintas maneras la desinformación y los bulos y creo que debemos apelar a que la gente se implique y participe cada vez más en proyectos periodísticos. De esa complicidad va a depender que sigan existiendo herramientas informativas para que podamos debatir con unos mínimos criterios basados en la realidad y no en los intereses crematísticos puros y duros de gente con poder”.

Paz con trampa en Gaza

“Es importante que ese tramposo plan de paz que se vendió para Gaza al menos haya significado una reducción del genocidio al que veníamos asistiendo. Pero eso no quiere decir que haya acabado la invasión de Gaza, los crímenes casi diarios, los atropellos a esa falsa tregua. El pueblo palestino sigue sufriendo. El premio principal infoLibre de este año se lo hemos dado a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) porque precisamente creemos que hay que mantener el foco puesto ahí para que no se caiga en el olvido del sufrimiento y del atropello a todos los derechos del pueblo palestino, empezando por la propia vida. Si hay una organización que sigue allí, que sigue intentando ayudar, que sigue salvando vidas, etcétera, es la organización de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Debemos mantener el foco y dar voz constantemente a la gente que sigue allí y que sigue intentando ayudar en lo posible y en la denuncia de los responsables de la hecatombe humana que se ha producido allí. Los responsables siguen siendo responsables, por mucho que Trump esté intentando blanquearlo y la comunidad internacional no sea capaz de hacer lo suficiente para que eso no se permita”.