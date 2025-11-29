El PSOE trata de minimizar el impacto del 'caso Ábalos': “No nos va a chantajear”

El PSOE está revuelto internamente contra José Luis Ábalos. Indignación, rabia, decepción. El que fuera el todopoderoso secretario de Organización del partido pasa ya sus primeros días en la prisión de Soto del Real, junto a Koldo García, y dispara con dudas y sin pruebas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

El daño al PSOE de la imagen de Ábalos en la cárcel es muy profundo, como reconocen varios dirigentes consultados. Una herida que recorre todas las federaciones del partido a poco menos de un mes de que arranque el nuevo ciclo electoral con Extremadura como primera parada el próximo día 21. Los socialistas están tocados, pero han decidido salir a contrarrestar los ataques del exministro de Transportes.

“No nos va a chantajear”. Esta es la frase que más se repite tanto en las estancias del Palacio de La Moncloa como de la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz. El tono ha cambiado en 24 horas y la orden de la dirección socialista es contrarrestar el mensaje que está lanzando Ábalos, que eligió el periódico El Mundo para lanzarse contra Gómez por el rescate de Air Europa a la vez que entraba en la cárcel.

Hay unanimidad en el partido sobre que Ábalos (que fue suspendido de militancia y expulsado del grupo parlamentario) deje su acta en el Congreso (una decisión que sólo puede tomar él mismo). En la cúpula de Ferraz creían que lo haría si entraba en prisión, pero el exdirigente socialista no ha dado ni las más mínima muestra de esa intención.

Acusaciones sin pruebas

Ábalos ha cambiado radicalmente de postura desde que apareció la nube negra de la prisión en su vida (dictada por el juez Leopoldo Puente este jueves). Horas antes se sumó a la teoría de Koldo García de que hubo una reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura en 2018 (los dos protagonistas lo han negado). Y también se lanzó contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dejando caer que alojó a personas más allá de su familia en la residencia oficial (algo que también ha rechazado la titular de Trabajo).

Pero Ábalos dejó preparada una bomba por si entraba en prisión: una entrevista en el diario El Mundo para apuntar a la mujer de Sánchez como hacedora del rescate a Air Europa, algo que él había negado hasta el momento. Sus declaraciones son bastante nebulosas, porque no llega a indicar pruebas y habla en genérico de conversaciones entre ella y el empresario Javier Hidalgo.

En el PSOE tienen claro que este giro del exministro se debe a su “estrategia judicial”, en un momento en el que el valenciano se ha visto en prisión y con una posible pena de hasta 24 años. Por eso, los socialistas creen que Ábalos se ha lanzado de manera desesperada a contar “mentiras y difamaciones”.

El PSOE se defiende

El mensaje que reiteran en Ferraz es: “Que nadie se confunda: este partido jamás se dejará chantajear por nadie”. Y defienden su actuación desde que se conociera este caso: “El PSOE ha actuado y seguirá actuando con transparencia y contundencia contra cualquier comportamiento irregular. Ahora es tiempo de que la Justicia esclarezca los hechos y que cada cual asuma sus responsabilidades. El que tenga que responder ante los tribunales, que lo haga. El PSOE ya ha respondido con ejemplaridad y con tolerancia cero frente a la corrupción”.

Los socialistas quisieron visibilizar este choque al máximo nivel con declaraciones este viernes de María Jesús Montero, ‘número dos’ del Gobierno y del partido, y de Diana Morant, que es la líder del PSPV, la federación de Ábalos, que ocupa un escaño en el Congreso por la provincia de Valencia.

"Aquellas personas que tienen un pie en la cárcel se dedican a intentar implicar con mentiras y bulos a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia", aseveró Montero, que puso sobre la mesa que hay "una pena de telediario de personas que son mencionadas gratuitamente, sin ningún tipo de argumento y sin ninguna evidencia, sino todo lo contrario". Recordó que el caso de Air Europa fue “investigado, auditado y fiscalizado por todos los órganos de control”.

"Este partido y este Gobierno jamás se van a dejar chantajear por nadie, y eso lo sabe el señor Ábalos perfectamente. Por eso creo que responde más a una actitud de defensa", argumentó la vicepresidenta primera. Por su parte, Morant indicó que no le da “ninguna credibilidad” al exministro y le reprochó su “ventilador”. “Tendrá que responder ante la justicia”.

Feijóo mira hacia una moción

La entrada en prisión de Ábalos ha supuesto un duro golpe para el Gobierno en una semana en la que parlamentariamente también ha recibido un palo con el rechazo (a través del bloque de Vox, PP y Junts) de la senda de déficit, que tendrá que volver a presentarse en el plazo de un mes en las Cortes. Esta situación irradia muchas dudas sobre la viabilidad de la legislatura a pesar de que Moncloa sigue emitiendo que quiere llegar hasta 2027.

Mientras tanto, la dirección del PP trata de canalizar el malestar a través de una manifestación este domingo en Madrid sin paraguas de siglas. Y Alberto Núñez Feijóo cortejó este viernes a los empresarios catalanes, durante un encuentro de Foment del Treball, para que presionen a Junts de cara a un posible apoyo a una moción de censura que desaloje a Sánchez del Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también dejó la puerta abierta a esta posibilidad, aunque en Génova esperan a un momento en el que, por ejemplo, se diera la situación de que el PSOE fuera imputado en alguna pieza.