"Anatop es el más grande y Feijóo su profeta", las redes se mofan del lapsus del líder del PP en el Congreso

No hay duda. Ha sido la semana de Feijóo y así lo han dictaminado las redes sociales. El líder del PP se trabó en una de sus réplicas a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno cuando intentaba pronunciar una frase elocuente. Spoiler: la cosa no acabó como él esperaba. Trató de decirle al presidente que él tendría su propia 'Anatomía de un instante' (la serie del momento) en un futuro, pero fue incapaz de pronunciarlo antes de que se le acabara el tiempo. "Anotop at" es lo que se escuchó en el hemiciclo y son esas dos palabras las que más se han repetido en X y Bluesky durante los últimos días.

Para mayor humillación, Sánchez en su turno de palabra le dijo que "entre sus virtudes no está la de ser un buen parlamentario". Recogemos los memes más divertidos e ingeniosos: "El del Louvre está cambiando hoy la contraseña por "anotopat" para que sea más segura", ironiza @LegoLlorchs, "‪He ido a Ikea y me he comprado un ANOTOP AT, ¡no veas para montarlo!", se ríe @thehatman666.satan.social‬, "Feijóo no es el lápiz más afilado del estuche. ¡Dios mío, qué ridículo!", opina @JulenBollain

Las risas se siguen escuchando en X y Bluesky

"Aknapop kulaman ikpotek" escuchado al revés en un disco de vinilo es: "Me quiero volver a Galicia, mamá". — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 26 de noviembre de 2025, 16:40

Anatop es el más grande y Feijóo su profeta. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 27 de noviembre de 2025, 21:31

Mazón sigue en el punto de mira, las novedades en la investigación del juicio de la dana no hacen más que poner en tela de juicio sus versiones sobre dónde estaba, qué hacía o con quién hablaba en el momento de la tragedia. Las redes sociales se hacen eco de cada paso y cada novedad que se va conociendo de la instrucción. Esta semana la hora oficial de la salida del parking en el que aparcó Maribel Vilaplana y la declaración de uno de los hombres de confianza del ex president, con borrado de mensajes incluido, han estado en boca de todos. "El Fiscal General del Estado es culpable porque borró sus mensajes. Así que supongo que Mazón, Vilaplana y José Manuel Cuenca, que borraron sus mensajes, también son culpables, ¿no? Porque estás cosas funcionan en ambos lados, ¿no?", se pregunta @BenderOfuscado, ¿Quedamos en un parking para trabajar con el ordenador y lo que surja?, ironiza @atrapas2828

