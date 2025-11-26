Sánchez acusa a Feijóo de "obediencia ciega" a Ayuso y reivindica el nombramiento "feminista" de Peramato

La Fiscalía General del Estado ocupó todo el aire frío del Congreso de los Diputados durante este miércoles en el duelo parlamentario entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras el polémico fallo del Tribunal Supremo que ha condenado a Álvaro García Ortiz.

La batalla dialéctica entre los dos políticos en la sesión de control se produjo horas después de que el Gobierno haya puesto en marcha el proceso para sustituir la figura de García Ortiz a través de Teresa Peramato. Una elección "feminista" como ha querido reivindicar Sánchez.

Feijóo le exigió al presidente del Gobierno que pidiera "perdón" a los españoles por defender la inocencia de García Ortiz, además de echarle en cara la posible entrada en prisión este jueves de parte "de su cuadrilla" ante la revisión de las medidas cautelares a José Luis Ábalos y Koldo García.

"El Gobierno está con la verdad"

"Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa no me pasa. Entre la verdad y la mentira, el Gobierno siempre va a estar con la verdad", contestó el también secretario general del PSOE, que continuó su argumentación: "Entre los periodistas que exculparon al fiscal general y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso que mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la presidenta, este Gobierno siempre va a estar con la verdad".

El Ejecutivo "acata el fallo", añadió Sánchez, quien remarcó que "a día de hoy" se desconoce la sentencia. Ante la acusación de Feijóo de que Sánchez ha recomendado al fiscal general recurrir la sentencia, el socialista recordó: "Decimos una obviedad, España y Europa cuentan con sistemas garantistas".

"Hay mucha gente, entre la que me encuentro yo, que piensa que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", afirmó durante su primer turno, y acto seguido remarcó que el Gobierno ha hecho lo que le corresponde proponiendo al frente de la Fiscalía a una mujer "con una dilatada, reconocida e independiente trayectoria". Poniendo énfasis en el carácter "feminista" de esa elección de Peramato.

"Obediencia ciega"

Feijóo le acusó en su réplica de ser "peligroso para la democracia española". Para el líder popular, el presidente está más pendiente de la decisión del Supremo sobre si Ábalos y Koldo García van a la cárcel. "No sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza. Gobernar no es vivir en un palacio o controlar RTVE".

En su última respuesta, Sánchez le afeó a Feijóo: "Entre sus virtudes no está ser buen parlamentario. La izquierda no pide ni permiso ni perdón por gobernar". "Entiendo que tenga que apoyar a Ayuso, el primer punto que firmó fue su obediencia ciega", concluyó el presidente del Gobierno entre aplausos de su bancada.