"No le llames defraudador confeso, llámale Alberto Burnet", los memes del alias del novio de Ayuso

Nuevo giro de guion. Alberto González Amador ahora es Alberto Burnet González. Según publicó elDiario.es, el novio de Ayuso aparece con este nuevo nombre dentro del grupo sanitario Quirón. Usa esa identidad alternativa, aunque la persona es él: mismo teléfono, misma posición, mismo vínculo laboral... Ayuso defiende públicamente que “cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le dé la mismísima gana” y habla de acoso mediático.

Las redes se han cachondeado de esta nueva revelación y los creadores de memes han estado bastante prolíficos y afinados con sus bromas. "Mi defraudador confeso ha elegido una identidad secreta para sus emprendimientos con Quirón. En el sector le llaman Pimpinela Manos Largas", se ríe @Idiazaquso, "Solo porque MAR tenga en su agenda a "Alberto Quirón", que este tenga un correo corporativo en Quirón y opere allí con un nombre falso mientras el gobierno de su pareja, a quien le paga la casa, multiplica las inversiones en Quirón ya veis cosas raras. Joder, qué suspicaces", apunta @BenderOfuscado, "Este es el testaferro de Ayuso. Da igual el nombre con el que actúe", postea @Andiclau2266

—Soy Alberto Burnet González Amador, Señor de Las Comisiones, hijo de Delinquir, Heredero de Quirón, del Clan de Los Confesos, Capitán de los Defraudadores del Norte. —Pos yo te voy a llamar "El Noviuso". — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 11 de diciembre de 2025, 19:59

Alberto González Amador, alias El Ciudadano Particular, alias Alberto Quiron, alias El Testaferro, alias El Defraudador Confeso, alias Alberto Burnet González, alias Agente 007. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 11 de diciembre de 2025, 14:45

La muerte de Robe Iniesta ha dejado un hueco irremplazable en la música española. El pasado 10 de diciembre, tras la noticia de su fallecimiento, las redes se pusieron de luto y se llenaron de sus canciones. También hubo espacio para la crítica hacia el PP, partido político que gobernaba en Plasencia y que vetó durante 13 años la música de Extremoduro en la ciudad natal del artista. No volvieron a tocar en allí hasta 2008, ya con otro contexto político. "D.E.P. Robe, tu voz seguirá retumbando en nuestras mentes", postea @CarlWinslou, "Ahora todos los que hemos crecido con las canciones del Robe sabemos que allí arriba tenemos una estrellita pequeñita, pero firme", tuitea @robbhaifisch

La imagen de Santiago Abascal a caballo también ha sido objeto de mofas en X y Bluesky. "No Curro Jiménez", se cachondea @Brantifasco

