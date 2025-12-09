Sanidad investiga a los centros operados por Quirón tras el caso del Hospital de Torrejón

El Ministerio de Sanidad ha extendido sus sospechas sobre la gestión privada de centros hospitalarios públicos y ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón.

Lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al Grupo Quirón de haber incrementado su presupuesto en los últimos años "de manera absolutamente obscena".

Según ha dicho, se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas" sobre todo en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año", ha apostillado.

Documentación requerida al Hospital de Torrejón y a los de Quirón

Sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera, así como los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "cualquier otra información relevante".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

Ayuso niega negligencias médicas en Torrejón

Por su parte, la presidenta madrileña ha criticado lo que considera una "causa política" orquestada en torno al Hospital de Torrejón y ha censurado que se eleve a "escándalo europeo" mientras se ignoran los problemas sanitarios de otras regiones.

"Si se eleva a caso de escándalo de esta magnitud esto, ¿qué hacemos con la Sanidad de Castilla-La Mancha o la de Aragón? ¿Qué hacemos con la Sanidad de Ceuta, de Melilla? No digamos la de Cataluña, que duplica listas de espera", ha cuestionado la presidenta, que cree que "los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Según Ayuso, en el Hospital de Torrejón no ha habido "negligencias médicas" y tampoco se alcanzan las listas de espera de "otras zonas" que arrojan cifras "mucho peores", y ha indicado que este martes se ha conocido "un segundo informe" de la Consejería de Sanidad que concluye "que no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial".

Se trata de un informe que se suma al primero sobre este asunto que concluye que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

El PSOE lleva a la Fiscalía la gestión de Ribera Salud

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Madrid prorroga su principal contrato con Quirón Prevención en plena investigación al novio de Ayuso Ver más

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras destaparse el caso.

Sumar y Podemos han reiterado sus críticas al modelo de gestión del hospital de Torrejón, lo que la formación morada ha calificado de "crímenes contra el interés general", según el diputado Javier Sánchez, que ha recordado que su partido ya registró hace un año una proposición de ley para derogar la norma que permite la gestión privada de estos centros.

Desde Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid) ha reprochado que Ayuso haya "heredado" el modelo de Esperanza Aguirre de "licitar y particionar" contratos públicos, en tanto que Aína Vidal (Comunes) ha cargado contra cualquier protocolo que trate la salud como si "fuera en Excel y no un derecho", y Alberto Ibañez (Compromís) ha afirmado que "los gobiernos del PP matan" por un modelo que prioriza "las ganancias de multinacionales".