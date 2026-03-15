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15M | ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Así ha votado cada municipio en las elecciones de Castilla y León

  • El PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones de Castilla y León con 33 escaños, subiendo 2
  • El PSOE ha ganado otros 2 procuradores. Por detrás ha quedado Vox con 14 asientos
El líder del PP Alberto Núñez Feijóo felicita a Alfonso Fernández Mañueco tras ganar las elecciones en Castilla y León.
El líder del PP Alberto Núñez Feijóo felicita a Alfonso Fernández Mañueco tras ganar las elecciones en Castilla y León. EFE

El PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones de Castilla y León con 33 escaños, subiendo 2 con respecto a los pasados comicios. El PSOE también ha tenido un resultado positivo, ganando otros 2 procuradores y llegando a los 30. Por detrás de ambos ha quedado Vox con 14 asientos en las Cortes, subiendo 1, UPL con 3, Por Ávila 1, ambos sin cambios, y Soria Ya, que ha perdido 2 escaños.

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