Así ha votado cada municipio en las elecciones de Castilla y León

El PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones de Castilla y León con 33 escaños, subiendo 2 con respecto a los pasados comicios. El PSOE también ha tenido un resultado positivo, ganando otros 2 procuradores y llegando a los 30. Por detrás de ambos ha quedado Vox con 14 asientos en las Cortes, subiendo 1, UPL con 3, Por Ávila 1, ambos sin cambios, y Soria Ya, que ha perdido 2 escaños.

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