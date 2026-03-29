Jesús Maraña: “El vicepresidente político de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez”

Jesús Maraña (Sahagún, León, 1961), ejerce como director editorial de infoLibre y analista en programas de debate en TVE, RNE y la Cadena Ser. Denuncia la reciente detención de Serigne Mbayé, exdiputado de Podemos en Madrid. Lo relaciona con el racismo policial que se acostumbra a ver en Estados Unidos: “Deberíamos hacérnoslo mirar. Tiene que tener consecuencias e investigarse a fondo. Por los datos a los que accedemos desde los medios, es algo que está ocurriendo en distintas ciudades españolas. Se están produciendo detenciones en las que se dejan llevar por la diferencia del color de la piel”.

Medidas contra los efectos de la guerra de Irán

“Me parece que el debate parlamentario de esta semana ha sido probablemente uno de los más importantes de la legislatura. Primero, porque vivimos tiempos extraordinarios, tiempos bélicos. Estamos viviendo una guerra ilegal, injusta, que no tiene ningún sentido salvo para los objetivos de Netanyahu. Para Trump es una guerra de la que no sabe cómo salir. Tiene efectos mundiales sobre la economía y la vida diaria de la gente. Se han puesto sobre la mesa una serie de medidas que eran difícilmente discutibles y que consiguieron el apoyo mayoritario de los socios de investidura. Pero sobre todo me ha parecido muy interesante el debate político en torno a esto. Hemos visto un Gobierno con bastante experiencia ya en la gestión de crisis. Desde la pandemia a Filomena, Ucrania, de todo. La sensibilidad social ante una crisis así se ha vuelto a demostrar y hemos visto un debate en el que se han puesto medidas sobre la mesa sin tener muy en cuenta si algunas tenían un carácter más liberal o más social, más de izquierdas o de derechas”.

La oposición ante el debate parlamentario

“Y en la oposición, en PP y Vox hemos visto unas opciones sin alternativas, sin una hoja de ruta, sin pensamiento de Estado, de país. Ha sido interesante en ese sentido. Por un lado había medidas, gestión y por el otro únicamente antisanchismo. Además, insultos. Hemos escuchado al jefe de la oposición llamar ‘matón’ al presidente del Gobierno o pedirle que dimita porque lo dice el Código Penal, algo que nadie ha entendido, salvo en lo que ha sido siempre la estrategia de criminalizar, demonizar y deslegitimar al presidente del Gobierno actual. Creo que ha salido fortalecido el Gobierno con las medidas, que probablemente sean insuficientes si la guerra se alarga. Y se ha debilitado la imagen de la oposición”.

Un futuro incierto por la guerra

“El problema mayor a la hora de manejar la crisis es la incertidumbre. Nadie sabe con exactitud cuáles son los pasos que va a dar Trump, la respuesta de Irán. Pero no se percibe que la guerra pueda acabar en días ni en semanas. Si sigue prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, las consecuencias económicas pueden ser incluso mayores que tras la guerra de Ucrania. También hay algo que se está demostrando, la fortaleza de la economía española, la capacidad en este momento de resistir y de tener fondos que puedan ayudar a gestionar la crisis durante bastante tiempo. Y por otro lado, la posición que ha marcado el Gobierno en lo político desde que empezó esta guerra. Inmediatamente se situó contra una guerra ilegal y dio un paso que en su día podía parecer arriesgado en lo político, las bases norteamericanas en España no se van a utilizar para esa guerra ilegal. El resto de Europa estaba prácticamente de perfil, si no rindiendo pleitesía a Trump. Eso en estas últimas jornadas ha ido cambiando en línea con la posición del Gobierno español. España ha ido ganando posiciones y fortaleza a la hora de enfrentarse al fenómeno del trumpismo, que sigue y va a seguir haciendo daño. Vamos a ver si sufre alguna debilidad también en noviembre, en esas elecciones de mitad de mandato que tiene Trump. Eso puede ayudar a recomponer de alguna manera el tablero mundial que ahora mismo está por los aires, como si alguien le hubiera dado una patada y lo hubiera hecho saltar”.

Exigir reacción contra la crisis a las comunidades autónomas

“Cuando la oposición decía que las medidas son insuficientes y hay que rebajar el IRPF, por ejemplo, el presidente del Gobierno puso sobre la mesa un asunto que yo creo que conviene tener en cuenta. Es posible que haya que hacer más cosas y tomar más medidas, pero no tiene por qué hacerlo solo el Gobierno central. Estamos hablando de respuestas que también están en manos de las comunidades autónomas. Conviene preguntar a todas las instituciones ¿y usted qué hace para ayudar a superar esta crisis? Por ejemplo, la reducción en el IRPF también la puede hacer cualquier gobierno de comunidad autónoma en su tramo. Se puede ver cuál es la gestión de una crisis que hace el Gobierno de cada comunidad autónoma. No está siendo la misma respuesta la del gobierno catalán o la del Gobierno vasco y los gobiernos de Madrid o de otras comunidades autónomas. Hay que ponerlo sobre la mesa porque si no parece que cuando surge un problema solo está la respuesta del Gobierno central y eso no es cierto en un Estado autonómico cuasi federal. Conviene tenerlo en cuenta porque si no, no terminamos de acostumbrarnos a exigir las responsabilidades a todo el que las tiene”.

Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero

“La sustitución de María Jesús Montero en la vicepresidencia por Carlos Cuerpo es uno de esos cambios que todo el mundo daba por descontado, que era lo lógico cuando desde hace tiempo se sabía que habría que hacer esa sustitución en cuanto se convocaran elecciones andaluzas. Pero me parece que tiene un significado el cambio de Carlos Cuerpo en lo económico y en lo político. Yo creo que Pedro Sánchez da un paso que significa que la economía y los buenos datos económicos que ofrece ahora mismo España pueden y van a ser una prioridad en lo que queda de legislatura. Es decir, coloca a Carlos Cuerpo que pone los números, pero el ‘cuerpo político’ lo pone Sánchez. Se preguntaba alguien ¿por qué no una vicepresidencia más política? Es que el vicepresidente político de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Incluso aunque no lo hubiera buscado él, desde hace años toda la oposición tiene como eje central de su discurso el antisanchismo. Pedro Sánchez protagoniza toda la gestión política del Gobierno, salvo lo que es la coalición”.

El papel de los líderes parlamentarios

“De Pedro Sánchez destacaría la explicación de su posición respecto a Trump y su no a la guerra y el hilo conductor que une el no a la guerra de 2003, cuando Aznar apoyó la invasión de Irak, y la situación actual. Núñez Feijóo ha querido matizar su posición de primera hora, que fue totalmente de apoyo a Trump y Netanyahu. Ha querido matizarlo y decir que todos estamos de acuerdo con el no a la guerra. Me ha parecido que ha sido en ese sentido un discurso poco creíble, no a la guerra y no a usted, pedir elecciones. Ese mensaje está ya un poco desgastado. La propia reiteración de que pase lo que pase, la solución es elecciones mañana, ya no funciona. La gente lo que espera es algo más. Da por descontado que la legislatura más o menos se va a cumplir y, por lo tanto, de la oposición se espera que hagan o aporten algo más que esto. Salvando PP y Vox, que están en lo que están, ha habido intervenciones muy responsables, con discrepancias, pero asumiendo que en tiempos bélicos se espera de la política acuerdos y medidas eficaces para ayudar a la gente. Una vez más, creo que Rufián destacó por esa parte brillante e ingeniosa que tiene a veces de retratar la realidad. Esa frase casi de meme: ‘Qué suerte tiene Estados Unidos que cada vez que busca la democracia se encuentra petróleo’. Rufián tiene esa capacidad para dibujar lo que está pasando, que creo que conecta muy bien con la calle y con la parte más joven de la ciudadanía. Vox está en el trumpismo puro y veremos si eso le causa o no algún desgaste a medio plazo”.

Vox en la trampa del apoyo incondicional a Trump

“Va a ser curioso comprobar, a medida que vayan pasando los meses, hasta qué punto Vox está metido en una trampa. Como se ha metido el propio Trump. El discurso simple de Vox, que utiliza la inmigración de manera populista y además engañosa. Y la brocha gorda para captar votos, por ejemplo, entre los agricultores, entre la gente que tiene ahora mismo dificultades para llegar a fin de mes. Resulta que puede ir viéndose cómo Trump está perjudicando precisamente a la propia gente que lo ha votado. Veremos qué efectos tiene en el electorado de Trump en Estados Unidos y será interesante ver si en los electorados de extrema derecha en Europa –y aquí en el caso de Vox– puede haber gente que vaya percibiendo el engaño masivo, que es en lo que consiste el trumpismo y los partidos y movimientos que siguen su estela en el discurso político, en la demagogia, en la xenofobia, etcétera, etcétera”.

Hacia las elecciones en Andalucía

“Después de la crisis de credibilidad y de gestión que tuvo por el tema de los cribados de las afectadas por el cáncer de mama en Andalucía, el Gobierno andaluz y Moreno Bonilla salieron tocados. Luego en la gestión que ha hecho del accidente de Adamuz, me parece evidente que Moreno Bonilla ha recuperado crédito, imagen de gestor sensato, moderado, como se quiera denominar. Al margen de las políticas de fondo, de si en Andalucía también se están practicando políticas que debilitan todo el sistema del Estado del bienestar. Moreno Bonilla sale en principio en muy buena posición. María Jesús Montero tiene el reto de hasta dónde ha caído el apoyo al partido que gobernó durante más de 35 años en Andalucía. Lo tiene muy complicado. Y respecto al resto de la izquierda, no parece que vaya a terminar de ir unida porque no hay entendimiento entre Podemos y el espacio de Sumar. Y Andalucía quizá sea el último empujón para que en ese espacio surja un proyecto sólido y, sobre todo, un liderazgo que supere lo que son las posiciones o las familias actuales. Es tan evidente que si no se produce ese reseteo del espacio a la izquierda del PSOE, es prácticamente imposible que pueda renovarse el gobierno de coalición en unas generales que espero que haya responsabilidad en ese sentido. Todo ese espacio de la izquierda lo sabe y lo saben los protagonistas. Tienen que asumir ese reto y darle una solución. Lo necesita todo el espacio progresista. Pero ahora mismo en Andalucía, a pesar de que Antonio Maíllo yo creo que es el que protagoniza una mayor credibilidad y convicción en esto que estamos hablando, tiene la dificultad de no poder encabezar –en principio– una candidatura absolutamente unida”.

El PSOE y el espacio a su izquierda

“Vivimos hace diez días esa tensión entre Sumar y PSOE en el propio Gobierno en torno a los decretos y las medidas de respuesta a la guerra. Me parece que es lógico que haya esas tensiones dentro del gobierno de coalición y a medida que se acerquen las elecciones generales yo creo que irán en aumento. Eso es lo lógico, pasa siempre en todas las coaliciones. Tienen que diferenciarse para que cada una de ellas motive a sus propios electorados. Se equivocaría si alguien en el PSOE pensara que cuanto más se debilite el espacio de su izquierda, mejor le irá al PSOE porque pueda arañar mucho voto. Hay quien lo piensa. En estos más de 40 años siempre ha habido una bolsa de votos más a la izquierda de lo que está el PSOE y seguirá ocurriendo. Hay un electorado que no confía en que el PSOE por sí mismo represente todo el empujón hacia la izquierda que se defiende. Al propio PSOE le interesa que haya una opción fuerte a su izquierda y que no esté muy fraccionada, porque entonces es perder votos. Yo creo que se producirá en su momento una tensión también en la que se va a retratar cada cual en el espacio de la izquierda, cuando se acerquen generales. Aunque haya posiciones ahora mismo que tengan decidido no ir en unidad en ningún caso, puede que, en la última curva hacia las generales, esa posición pueda tambalearse por una simple cuestión de responsabilidad”.

Necesidad de un periodismo riguroso

“Estos tiempos de guerra y a la vez en lo interno, tiempos electorales, retratan todavía más y cada vez con más profundidad los efectos que tienen la desinformación, los bulos, los engaños, las intoxicaciones y además utilizadas con la potencia de herramientas ahora como la inteligencia artificial. Nos obliga a reivindicar la necesidad de un periodismo riguroso, fiable, comprobable, que rectifica los errores y que confía y depende de los lectores. Por eso yo siempre insisto en reclamar la responsabilidad de todos y de todas para contribuir a ello, para suscribirse a los medios de los que consideren que pueden fiarse y a los que pueden exigir con total transparencia lo que esperan de ellos. Son tiempos en los que el periodismo se juega mucho, pero porque además la democracia se juega mucho. Es importante que tengamos una conciencia colectiva porque nos jugamos derechos y mimbres fundamentales de la convivencia. Deberíamos pensar ya como ciudadanos globales que somos y debemos decidir si queremos un modelo de convivencia razonable, que respeta los derechos de los demás, que cuida a la gente, que confía en lo público como la única manera de arroparnos o si preferimos un modelo en el que hay un grupo exclusivo de tecnojetas que lo controlan todo y controlan incluso los movimientos políticos que sirven prioritariamente para sus intereses económicos y, en segundo lugar, para imponer ideologías que van desgastando las democracias. Por eso hace falta más y mejor periodismo, por modesto que sea el proyecto y la comunidad que arropen”.

Tratamiento informativo del caso Noelia

“Esta semana hemos vivido una situación que yo creo que debe tocar la fibra también sentimental, emocional, más profunda de todos, que es el caso de Noelia. Hemos visto, por parte de algunos medios audiovisuales y de muchos espontáneos en las redes sociales, cómo se convertía incluso en espectáculo la decisión de alguien, en este caso Noelia, una chica de 25 años, de morir dignamente. Una lucha en la que llevaba ya años que, menos mal, se arropó ya por ley. Hemos vuelto a vivir cómo terceras personas, por muy familia directa que sean, condicionadas o manipuladas por organizaciones ultrareligiosas, han sido capaces de dilatar durante años la decisión de alguien de morir dignamente. ¿Qué más hace falta para que nos demos cuenta de lo importante que es proteger los derechos de todos y cada uno? Y a la vez la necesidad de ejercer un periodismo y unos medios que no conviertan en espectáculo crematístico lo más íntimo de un ciudadano o de una ciudadana, su propia muerte. Debería servirnos esto de lección para no colaborar, no ser cómplices de algo tan deleznable como lo que hemos visto. Los datos que ofrecen las asociaciones por una muerte digna son que desde que se aprobó la ley, desde 2021, van unas 1.500 eutanasias practicadas por la vía legal, con todos los filtros, las condiciones que establece la ley para poder ejercer esa decisión. La mayoría de los casos se resuelven bien, como quiere la persona que ejerce ese derecho. Pero un caso como el de Noelia debería hacernos pensar sobre la protección de un derecho fundamental y el respeto a la intimidad de alguien por parte de quienes se hacen pasar por periodistas o por medios de información. Por cierto, gentuza que se indigna muchísimo con la muerte voluntaria de Noelia, pero no mueve una ceja con los asesinatos cometidos por la violencia machista”.

El momento de infoLibre

Acabamos de cumplir 13 años en infoLibre. Ha sido una carrera de obstáculos porque un proyecto que desde el principio apostó por la suscripción, por dar valor a los contenidos periodísticos, por aportar la máxima transparencia en lo que es una empresa periodística, quiénes la forman, quiénes son los accionistas, de dónde vienen los ingresos, etcétera. Ha sido una travesía que en lugar de 13 años de verdad que parecen 50, pero yo creo que merece la pena destacar que infoLibre está ya en el camino de la consolidación. Hemos dado un resultado positivo en este año y en el curso anterior también, y eso nos permite reforzar áreas en las que siempre hemos competido con una mano atada a la espalda, sin poder utilizar herramientas tecnológicas y recursos profesionales a los que no podíamos llegar. Necesitamos seguir creciendo. Yo por eso siempre hago el llamamiento: únete a una comunidad donde tú además vas a poder participar, tener todos los datos sobre lo que se hace o no se hace y por qué se hace y contribuir a mejorar el proyecto periodístico y poder distinguirlo de todo eso que nos satura. Todos los estudios indican que mucha gente está ya desbordada creyendo que no puede soportar tantos datos como le llegan, sobre todo porque es cada vez más difícil distinguir lo verdadero de lo falso, los hechos de las intoxicaciones. Yo animo a participar en un proyecto como infoLibre. Se puede participar en varios a la vez porque el coste es muy barato si lo pensamos fríamente y merece la pena apostar por una información fiable”.