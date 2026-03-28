El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, invita a un "proyecto unitario": "El que quiera estar tiene que decirlo"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado que tienen "los deberes hechos" de cara a las elecciones autonómicas, ha destacado que hay que hacer un "proyecto unitario" y ha insistido en que "el que quiera estar tiene que decirlo, no nosotros".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Maíllo, que ha participado junto al coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en el inicio de la campaña 'De Tú a Tú por Andalucía', ha subrayado que "nuestra energía está dedicada a la política", al ser preguntado por Podemos.

El candidato de Por Andalucía insiste en que si el partido morado quiere ir en unidad con las formaciones que conforman la coalición solo tiene que permanecer en ella, ya que forma parte del grupo que ha estado en la Cámara regional esta legislatura.

Ha destacado que "las negociaciones las tenemos con nuestra gente aquí, con las cientos de personas que vienen en representación de miles que van a hacer política", y ha agregado que "estamos con una alianza formidable, que es el espíritu de cambio de Andalucía, y sobre eso es sobre lo que estamos trabajando y estamos dedicando toda nuestra energía".

Según Maíllo, Por Andalucía tiene un proyecto para esta comunidad y un programa electoral aprobado por sus organizaciones y por personas que han formado parte de su redacción, tras lo que ha recordado que tras convocarse las elecciones andaluzas la coalición ya tenía los deberes hechos, con candidaturas presentadas en las provincias y con él como candidato a la Presidencia de la Junta.

Ha mantenido que la campaña 'De Tú a Tú por Andalucía' demuestra que están ante un proyecto "que es el proyecto de la izquierda plural andaluza, con arraigo en todas las provincias y con capacidad para desarrollar una política de tú a tú que mire a los ojos de la gente, que hable con ella y que la escuche".

Maíllo ha llamado a la movilización y ha destacado que "hay un cambio de estado de ánimo en la izquierda andaluza", a la vez que ha señalado que "en Andalucía hemos demostrado a lo largo de la historia que somos especialistas en generar las sorpresas de quienes nos quieren decir cuál es el resultado electoral antes de que los andaluces votemos".