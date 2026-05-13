Espabilado idiota

Removiendo en la biblioteca personal viene a buscarme Richard S. Scorer. Su libro El idiota espabilabo. Lo verdadero y lo falso de la catástrofe ecológica me esperaba para facilitarme una relectura más rigurosa que la primera, hace ya muchos años. Se trata de una edición de 1980 de la editorial Blume; esa que tanto aportó a la cultura naturalista y ecológica en España. ¡Honor y gloria!

Su lectura da para muchos artículos pero aquí vamos a reseñar únicamente unas cuantas ideas que siguen vigentes hoy, 46 años después de su publicación. La primera y principal: la vida ha transformado el mundo, y sigue haciéndolo. La revolución industrial desencadenó la primera gran depredación; acompañada, eso sí, por un sistema retributivo que aportó riquezas inesperadas. Estas se sobrepusieron a ciertos estímulos morales tradicionales. Es más, por una vez, el capitalismo liberal y el marxismo práctico se pusieron de acuerdo en la depredación de la Tierra. El PIB se hizo dueño de la situación, sin querer enterarse de que cuanto más rápido fuese el crecimiento, antes se acercaría la escasez. En un contexto de demografía desatada, el consumo nubló las mentes de los gobernantes y la ciudadanía. No se dieron cuenta de que los grandes detentadores del poder económico los utilizaban para aumentar el consumo y de paso pillarlos en una falta global de libertad inteligente.

Así pues, estamos en manos de idiotas espabilados, ahora plenos de influencia económica y política; en definitiva: vital. No es seguro que podamos abrigar esperanzas de liberarnos de ellos. Nos enfrentamos al enorme poder de la nueva plutocracia formada por los señores Musk, Bezos, Zuckerberg, Sam Altman (dijo hace un par de años que la IA resolvería el cambio climático), etc., y sus amistades. Ahora quieren secuestrarnos los cerebros con “su” —cada uno la suya— IA.

Por eso, me quedo con una frase de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001: “La ideología de los millonarios tiene actualmente un grado de egoísmo alucinante”. Él, gran conocedor de que la información asimétrica distorsiona casi todo, especialmente cuando retuerce los mercados; así se explican fenómenos como el desempleo y el racionamiento del crédito. Digamos adiós a la dignidad colectiva. En suma, el mundo de todos en manos de unos pocos y su IA sin corazón.

Con todo, el espabilado idiota piensa que la ciencia resolverá todos los problemas, siendo que la inteligencia y la conciencia instintiva están en conflicto. Así nunca se llegará a esa sociedad ideal que ya se buscaba en el Neolítico; si fuera posible. Por eso, tenemos que aprender a vivir sin conclusiones. Sabedores de que no hay soluciones generalizables, sino salidas de callejones oscuros. Los problemas es posible que se aminoren cuando aprendamos a vivir sin ser una plaga.

No hay soluciones generalizables, sino salidas de callejones oscuros. Los problemas es posible que se aminoren cuando aprendamos a vivir sin ser una plaga

Necesito a veces consolarme y centrarme contra quien debo elevar mis plegarias. Por eso, de vez en cuando le echo algún vistazo a La vacuna contra la estupidez (2025), de José Antonio Marina. Me clarifica aquello que se magnifica en la actualidad, y contra lo cual pueda inventarse una vacuna. Para completar mi mirada crítica me dedico a leer artículos de opinión de Manuel Vicent, que me resitúan en el mundo de los ricos y los pobres. Sobre todo cuando su ironía la emplea para jugar con el lenguaje dentro de su desparpajo de siempre.

P.D. A veces dudo, por mi condición de austero estepario monegrino. Entonces me pregunto si todo lo anterior es una simulación perceptiva con el horizonte 2030; escrito por un duende mientras yo dormía. Si acaso no me puedo considerar también un espabilado idiota. ¡Y los sueños, sueños son!, al decir de don Pedro Calderón de la Barca.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.