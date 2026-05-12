Moreno mete a las víctimas de Adamuz en campaña y estas aseguran que es "deleznable"

El accidente ferroviario de Adamuz parecía que iba a pasar de largo en esta campaña. Todos los candidatos habían guardado el silencio y el respeto que las víctimas de la tragedia habían pedido hasta este lunes, en el último debate electoral.

"Nosotros hemos manifestado desde el minuto uno que no queríamos injerencias políticas y, por supuesto, que no se hiciera caja con nuestro drama", dijo Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, pero Juanma Moreno, actual candidato del PP a renovar la presidencia de la Junta andaluza, sacó el tema en un 'cuerpo a cuerpo' contra la candidata socialista y exvicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Moreno pregunto a Montero por las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. “Han pasado más de cien días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad”, ha dicho el presidente andaluz. “Hay una comisión investigando”, dijo la socialista, quien remarcó que se sabrá todo, también del servicio 112 de Andalucía.

Al término del debate, el alcalde socialista de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), publicó un comunicado en Facebook en el que señalaba que estaba "tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz" y finalmente "lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

"He preferido guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. Y espero que eso suceda pronto", ha añadido el alcalde, quien ha querido explicar lo que vivió "en primera persona aquella noche en el lugar del accidente". Además, ha acusado al presidente andaluz de hacer una “manipulación torticera” del accidente ferroviario para “racanear cuatro votos”.

Samper, también ha expresado a EFE el deseo por parte de la asociación de que "la justicia haga su trabajo y que asuma sus responsabilidades" y ha incidido en pedir lo mismo que vienen diciendo siempre: "Que nos atiendan, que colaboren con la investigación, que en algunos casos no se ha hecho".

Sin atención

El alcalde socialista ha dicho que se siente “obligado” a revelar la tardanza de los servicios de emergencia tras haber mantenido hasta ahora lealtad institucional. Moreno asegura que todos conocen la "hora a la que ocurrió el siniestro", concretamente a las 19.43 horas, pero "muchas personas no saben" que pasadas las 21:30 horas "la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada" y "durante mucho tiempo, cerca de dos horas" los que atendieron a viajeros y heridos fueron, principalmente, los "vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello".

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22.00 horas. Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos que apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación", reiteraba en el comunicado en redes sociales.

Para Moreno, que se ha reafirmado este martes por la mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido "en calidad de alcalde de Adamuz" y para "aclarar lo sucedido", la ayuda "llegó tarde" aunque ha destacado que la "coordinación posterior fue buena" y "excelente", aunque llegara "dos horas después".

"Y ocurrió exactamente lo mismo en la Caseta Municipal. Hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí. Los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio", continuaba el escrito.

El comunicado del alcalde adamuceño concluía asegurando que "la ayuda y la entrega" de los vecinos del pueblo fue "ejemplar" y que, por tanto, no iba a "consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz. No lo voy a consentir porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".

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El presidente de la asociación de víctimas ha lamentado que las peticiones de respeto por parte de las familias no hayan sido escuchadas y ha añadido: "Parece que no nos han atendido mucho nuestros pensamientos porque, vamos, lo dijimos muy claro y, sin embargo, efectivamente, ayer lo vimos en el debate".

"Nos parece, pues, deleznable que se utilice, en mayor o menor medida, da igual, que se utilice de cualquier manera un drama humano en un debate electoral. Vamos, nos parece tremendo", ha enfatizado el portavoz, quien ha añadido que "no tendría que haber aparecido nunca la palabra" del drama en esa cita.

"Estamos totalmente en desacuerdo con que se haya usado, totalmente", ha incidido Samper.