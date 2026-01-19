El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, informa EFE. El mandatario también ha informado que el 2 de febrero es la fecha más probable en la que se reanude la circulación en las vías.

Precisamente, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado a "la interacción entre la vía y el tren" como posible causa del descarrilamiento.

En una entrevista en el programa Malas Lenguas de La 2, Óscar Puente ha afirmado que el accidente de Adamuz (Córdoba) ha "destrozado parte de la infraestructura", aunque ha señalado que, por el momento, los investigadores siguen "recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras".

Puente ha hecho estas declaraciones preguntado por una información de El Mundo, que sostiene que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de la vía en la que descarriló el tren Iryo siniestrado.

"Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación", ha recalcado Puente, que ha destacado que hay "infinidad de incidencias" en el servicio, que se publican con el objetivo de "evitar" que haya ninguna incidencia grave.

El ministro ha explicado que el descarrilamiento se produjo por el octavo vagón del Iryo, y en un tramo recto, y que eso hace que las circunstancias sean "totalmente infrecuentes en la operativa ferroviaria".

Respecto a las especulaciones que apuntan a unas vibraciones previas al momento del descarrilamiento, Puente ha afirmado que tienen constancia de que una pasajera lo ha contado en redes sociales pero que no saben si se han producido en el momento del accidente o fueron anteriores.

Además, ha dicho que generalmente estas vibraciones de las que se suele hablar no tienen nada que ver con lo acontecido este lunes.

Tres trenes pasaron antes sin incidencias

El ministro también ha informado que en los veinte minutos previos al accidente pasaron "en torno a tres trenes" por esa misma vía sin reportar incidencia alguna.

Puente ha descartado un exceso de velocidad del tren Iryo como causa del descarrilamiento ya que ese tramo de vía está limitado a 250 kilómetros por hora y, según los datos de los que disponen, el tren circulaba en torno a 200 kilómetros "o algo menos".

El ministro ha explicado que existen unos sistemas de seguridad que se activan automáticamente en el caso de que hubiera algún problema en la vía que impidiera el paso a los trenes y que no alertaron de ninguno cuando pasaron los trenes anteriores al Iryo accidentado.

"Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos", ha dicho Puente en declaraciones a La Sexta.

Al respecto, ha añadido que se han dado algunas "circunstancias tremendamente desafortunadas" y que "es muy difícil, incluso con un descarrilamiento, que se produzca un evento con estas terribles circunstancias".

La prioridad son las víctimas

El accidente ferroviario de Adamuz es el segundo más grave del siglo, por detrás del de Angrois Ver más

El mandatario ha mandado sus condolencias más firmes a los familiares y a las víctimas en un momento en el que "no hay palabras para consolar a quien ha perdido a un hijo, a un padre o a un hermano en un accidente de tren, un medio que tiene que ser absolutamente seguro, aunque la seguridad absoluta no exista".

También ha defendido el sistema ferroviario español al dejar claro que "lo que ha sucedido es verdaderamente anómalo y absolutamente excepcional" y que espera que con el tiempo se deje atrás este episodio y que no incida en la percepción de seguridad de la red.

Respecto a la reapertura de las vías, el ministro de Transportes ha asegurado que dependerá de diversos factores pero que hoy lo prioritario "son las víctimas, heridos y posibles fallecidos que pudieran quedar ahí" y que es donde volcarán todo el esfuerzo.