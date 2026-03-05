El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Amada Carlota - Marta Robles

Espasa Narrativa. 2025

Marta Robles es periodista, escritora y conferenciante. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una sólida carrera en prensa escrita, radio y televisión. Ha dirigido y presentado programas informativos y culturales en los más importantes medios audiovisuales (TVE, Telecinco, Antena 3, La Ser, Onda Cero, etc.) y colaborado en todo tipo de publicaciones.

Amada Carlota es su último libro de la serie del carismático detective Roures, después de los tres anteriores: A menos de cinco centímetros, La mala suerte y La chica a la que no supiste amar.

Con cada frase de los comentarios de esta novela se puede hacer una reseña para que los lectores sepan cuando tengan el libro en sus manos donde se van a adentrar:

Alice Kellen: “Cada página de esta novela esconde heridas antiguas y verdades que aún supuran”.

Nativel Preciado: “Durante el franquismo hubo criminales de apellidos ilustres que escaparon de la justicia. Amada Carlota demuestra que las principales víctimas fueron las mujeres y que lo siguieron siendo durante muchos años más”.

Carlos Aganzo: (El Norte de Castilla): “El pasado y el presente emprenden una carrera frenética... La historia de un monstruo...”

Podría referirme a muchas opiniones más, pero lo importante es saber y leer, dudo que a estas alturas alguien no tenga conocimiento de lo que ocurrió en España con uno de los episodios más oscuros de un pasado reciente.

La violencia que se empleaba y que aún se emplea con las mujeres explota en estas páginas, explorando las heridas que se infligen a lo largo de generaciones.

Con la maestría que caracteriza a Marta Robles, se mueve entre el pasado y el presente, será el detective Roures –que está enamorado de ella–, el que desentrañe lo que le ocurrió a la mujer por la que bebe los vientos.

Carlota Aguado, jueza, mujer curtida y decidida a enfrentarse a un misterio que tiene alojado en su mente y mientras no lo descubra no tendrá esa paz interior que todo ser humano necesita para vivir con absoluta tranquilidad.

Treinta años atrás, Carlota no se llamaba así y Aguado era el apellido de su madre, pero mucho antes de querer saber qué ocurrió decidió tener otro nombre y otro apellido que no fuera el de su padre, hombre respetable para la época en que se vivía, pero que distaba mucho de la realidad. Trabaja hasta lo indecible para establecer un clima familiar tóxico, donde todo estará bajo su control, auspiciado por tener un estatus codeado con las altas esferas.

Roures investigará el caso de la jueza Aguado al tiempo que también investiga otros casos, uno de ellos muy actual, abusos sexuales en el ambiente universitario.

En España, en una determinada época, que todos conocemos, si tenías un cierto nombre lo podías todo y todo estaba a tu disposición y todo valía. Un abanico de personajes y épocas articulan estas casi cuatrocientas páginas, llenas de denuncia, emoción y tensión.

La voz del viento Ver más

Amada Carlota es el título del libro, pero es también un lugar al que volver, en Asturias, y en el que Roures encontrará el hilo del que hay que tirar para descubrir la trama del libro.

¿Se puede perdonar a un padre que es un monstruo? ¿Se puede perdonar que le haya destrozado la vida a tu madre? ¿Se puede perdonar que no haya sido el padre ejemplar que cualquier hijo quisiera tener? Dónde están los límites...

Pues de todo esto va Amada Carlota.