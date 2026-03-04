Sánchez responde a Trump: "No a la guerra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al líder de Estados Unidos, Donald Trump, de que la posición de España ante el conflicto en Irán se resume en "cuatro palabras": "No a la guerra". Y, a la vez, ha lazado el mensaje de que el país no va a ser "cómplice" de la quiebra de la legalidad internacional por miedo a las "represalias" de Washington.

Sánchez ha comparecido desde el Palacio de La Moncloa a primera hora de este miércoles después de que el presidente de EEUU amenazara este martes con cortar las relaciones comerciales con España después de la negativa de permitir el uso de las bases de Morón y Rota para la guerra de Irán.

El jefe del Ejecutivo ha exigido a Estados Unidos, Israel e Irán que "cesen las hostilidades" y apuesten por el diálogo y la diplomacia. "No podemos asumir que el mundo sólo pueda resolver los problemas a base de conflictos y bombas. No a repetir los errores del pasado", ha argumentado.

Sánchez ha comparado el actual conflicto con la guerra de Irak: "Ya otra administración norteamericana nos arrastró a una guerra que se dijo que se hacía para destruir armas de destrucción masiva". Visto en perspectiva, ha agregado el jefe del Ejecutivo, se produjo "el efecto contrario", ya que trajo la "mayor oleada de inseguridad en Europa desde caída del Muro de Berlín, el aumento del terrorismo yihadista y una grave crisis migratoria", además del incremento del coste de la vida.

"De la guerra no saldrá un orden internacional más justo. Lo que de momento podemos vislumbrar es más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas. Por eso estamos en contra de este desastre", ha indicado Sánchez, quien ha remarcado su solidaridad con todos los países atacados "ilegalmente" por Irán.

Ha repetido que España va a "exigir" el cese de las hostilidades a los actores implicados, algo en lo que ha puesto énfasis: "La palabra adecuada es exigir. Porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, la OTAN y la comunidad internacional. Esta crisis también nos afecta. Por eso tenemos que exigir la resolución a Estados Unidos, a Israel y a Irán para que paren antes de que sea demasiado tarde".

La hoja de ruta del Gobierno

Además, ha dibujado la hoja de ruta de Moncloa ante el conflicto: "El Ejecutivo de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y crisis internacionales". Ha citado primero los trabajos para asistir a los españoles que se encuentran en Oriente Medio: "Nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y traerles de vuelta a casa".

Según Sánchez, el Gobierno "está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores y a las empresas a mitigar los impactos económicos de este conflicto, si fuese necesario". "España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis", ha apostillado.

Para lanzar a continuación esta idea: "Vamos a colaborar con todos los países de la región que abogan por la paz y el cumplimiento de la legalidad internacional, apoyándoles con los recursos diplomáticos y materiales que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y eficaz".

Sánchez, en un claro mensaje ante los ataques continuos de la oposición en España, ha dejado claro que repudia el régimen de Irán, "que reprime y mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres". "A la vez rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política", ha concretado.

En ese sentido, ha subrayado que su posición "no es ingenua": "Al contrario, es coherente". "Y no seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias", ha proseguido desde el Palacio de La Moncloa en su declaración sin preguntas de los periodistas. Para trasladar acto seguido: "En momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles". En ningún momento ha citado expresamente el nombre de Trump.

"La espiral es evitable, la humanidad puede dejar atrás el integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El Gobierno está con quienes tiene que estar, con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución, con los principios fundacionales de la UE y con el derecho internacional. Por tanto, está con la paz", ha agregado, para después comentar que otros muchos Ejecutivos están en la misma línea.

La referencia histórica con destino a Merz

El presidente, al final de la declaración, ha afirmado: "No se puede responder a una ilegalidad con otra, así empiezan los grandes desastres". "Recordemos que al inicio de la I Guerra Mundial, en agosto de 1914, alguien le preguntó al canciller alemán cómo había empezado la guerra. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo: 'Ojalá lo supiera, ojalá lo supiera", ha relatado Sánchez, quien ha reflexionado: "Muy a menudo las grandes guerras estallan con una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos y acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia y no jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas".

Esta referencia la ha hecho apenas unas horas después de las declaraciones de Trump, que verbalizó su amenaza en la Casa Blanca después de su encuentro con el cancillera alemán, Friedrich Merz. El conservador estaba junto al presidente de Estados Unidos y no salió a defender a Sánchez, socio y aliado en la Unión Europea. Se dedicó solamente a decir que estaba intentando convencer a España para que subiera el gasto en defensa, sin ni siquiera mencionar que las relaciones comerciales son competencia de la Unión Europea.

Trump convierte a España en blanco de su ira por condenar el ataque ilegal a Irán Ver más

Sánchez ha sido el líder de la Unión Europea que más clara ha marcado su posición en contra del conflicto desde el primer momento. No sólo con palabras, sino también con hechos como rechazar que las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) sean utilizadas por parte de Washington. Y esto ha marcado una gran diferencia respecto a Berlín, Londres y París, que en un primer momento se mostraron a favor de una intervención militar.

No obstante, conformen pasan los días, algunos de los líderes están matizando esa postura como ha sucedido en las últimas horas por parte de Emmanuel Macron (Francia). Asimismo, la UE, que ha mantenido una posición tibia, ha mostrado su respaldo a España ante la amenaza de Trump de ruptura de las relaciones comerciales.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha comentado que ha comunicado a su homólogo alemán el malestar por la actitud de Merz: "Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, espera la misma solidaridad que España ha tenido por ejemplo con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias por los deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia. O la solidaridad que expresa España con los países del flanco este".