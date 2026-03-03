España responde a Trump: "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos"

El Gobierno de España ha respondido a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, señalando que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Para valorar todo ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará este miércoles una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa a las 9 horas.

Además, aseguran que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro".

Así lo han indicado fuentes del Ejecutivo después de que Trump haya dicho durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca que cortaría todas las relaciones comerciales con España. Incluso, el mandatario ha sugerido un "embargo" contra el país después de que el Gobierno no permitiera a EEUU usar las bases de Morón y Rota para su ofensiva en Irán.

Moncloa no ha hecho referencia a la amenaza de Trump sobre el uso de las bases militares en España y ha recalcado que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo.

De la misma forma, las fuentes citadas han subrayado que se trata de una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien aseguran que se mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa.

En todo caso, explican que la voluntad del Gobierno es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional, ya que aseguran que lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas.

Feijóo: "A nuestros aliados les pido respeto a nuestra nación"

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado pidiendo a los aliados de España que respeten al país y ha acusado a Pedro Sánchez, de perjudicar los intereses del país.

"Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación", ha afirmado a través de X. Feijóo ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

España, ha afirmado Feijóo, es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".

Según Feijóo, aunque "caben opiniones distintas" sobre la "crítica" situación internacional, lo que "ya no admite discusión" es que la política exterior del Gobierno es "una constante irresponsabilidad" y que "la frivolidad tiene consecuencias".

Por "intentar ganar unos votos", ha agregado, no se puede "poner en riesgo" la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo.

Cuando él llegue al Gobierno, ha prometido, España "volverá a ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y "en todas partes" y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos.

Díaz rechaza "chantajes y lecciones de un país agresor"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a las amenazas de Trump, y ha asegurado que "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor". "Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha escrito en X.

Entrevistado en la Sexta, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, ha hecho hincapié en que España es un país soberano que toma sus propias decisiones y así seguirá siendo, por lo que no permitirá el uso de las bases para atacar Irán, ni aumentará el gasto en Defensa.

"Basta de la política del matón y de la ley del más fuerte", ha escrito en otro mensaje en X la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid. A su juicio, en tiempos de retroceso global toca defender la soberanía y el respeto entre países, por lo que España "no va a ceder ante amenazas", y PP y Vox "tienen que dejar de ser lacayos del trumpismo y defender los intereses" del país.

En declaraciones tras asistir a un acto sobre entornos digitales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que se sienten muy orgullosos de haber evitado el uso de las bases por parte de los aviones estadounidenses para "perpetrar una agresión imperialista" en otro país y ha reivindicado la soberanía española para tomar esas decisiones y decir "no a la guerra".