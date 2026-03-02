La justicia obliga al Gobierno de Ayuso a abonar a Quirón más de 56 millones solo en el último año

La factura de la Comunidad de Madrid con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria en la región, continúa incrementándose. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó hace unos días en el Consejo de Gobierno un gasto de más de 17 millones de euros para dar cumplimiento a dos fallos judiciales favorables al gigante de la sanidad en relación con algunos de los hospitales concesionados de la comunidad. El desembolso no es, sin embargo, un hecho puntual. Solo en el último año, el Gobierno conservador ha tenido que dar luz verde, en base a numerosas sentencias, a gastos por más de 56 millones –incluyendo los de la semana pasada– para el grupo Quirón.

Los dos últimos desembolsos acordados tienen que ver con el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, joya de la corona del grupo en la región. En el primer caso, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de noviembre, tras una larga batalla judicial, el derecho de IDC Servicios Móstoles –sociedad que forma parte de Quirón y que gestiona este centro sanitario privatizado– a que se le reintegrasen las cantidades abonadas por concepto de IVA facturado entre 2012 y 2014, que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se negaba a asumir. En total, 6,82 millones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso deberá ahora abonar a la concesionaria.

El segundo gasto se hace en ejecución de otro fallo reciente. En este caso, sale del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y condena al Sermas a abonar 10,89 millones de euros al gigante sanitario por el retraso en la aprobación de las liquidaciones y pagos a cuenta correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2021 derivados del convenio suscrito para que este centro hospitalario atienda a pacientes del sistema público, cobrando y facturando no una cantidad fija, sino en función de la asistencia ofrecida. La empresa exigía 10,93 millones, frente a los 10,89 millones que reconocía la Administración regional y que, finalmente, han terminado fijando los magistrados.

Es la segunda vez en el último año que el Ejecutivo de Díaz Ayuso acuerda gastos de estas características. El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a otros cuatro desembolsos para el grupo Quirón en ejecución de resoluciones judiciales. Todas ellas, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En tres casos, apenas hubo debate. El gigante sanitario solicitó 6,31 y 17,86 millones en concepto de intereses compensatorios por las liquidaciones de los ejercicios 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 en relación con la Fundación Jiménez Díaz. Y otros 5,17 millones por la actividad realizada en el mismo centro en el ámbito de la libre elección en 2016. Cantidades que la Administración madrileña aceptó.

Más discrepancias hubo, sin embargo, en el último pleito. En este caso, la mercantil IDCSalud Villalba pretendía que se le abonasen 9,38 millones de euros en relación con la liquidación de 2015 de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario General de Villalba, otro de los privatizados en la etapa de Esperanza Aguirre. Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo aceptaba 9,03 millones. La empresa, según consta en la sentencia, manifestaba que la diferencia se correspondía a la facturación por las altas atendidas en la Unidad de Corta Estancia, pero la Administración defendía que las mismas debían considerarse como "urgencias no ingresadas", por lo que no procedería su financiación. Al final, la cantidad que los magistrados acabaron reconociendo es la propuesta por la Comunidad de Madrid.

Solo en 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Madrid, el Ejecutivo regional pagó en concepto de convenios y conciertos para atención especializada 1.957 millones de euros, un 65,7% más que el año anterior. De esa cantidad, 1.755 millones se fueron para los cinco hospitales públicos de gestión privada de la región: Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Villalba, Hospital de Torrejón, Hospital Infanta Elena y Fundación Jiménez Díaz. De todas ellas, esta última es la que más recibió, cerca de 900 millones, seguida de los 350 millones del centro sanitario de Móstoles. Los tres restantes percibieron cada uno algo más de 100 millones.