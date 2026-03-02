Irán rechaza negociar con EEUU y Trump dice que sus candidatos para remplazar a Jameneí están muertos

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó la mañana de este lunes que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con Washington. Informa EFE.

"No negociaremos con Estados Unidos", afirmó Larijani en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.

El mensaje responde a una publicación de Al Jazeera, también en X, en la que reporta una información del Wall Street Journal alrededor de una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington.

Esta publicación llega después de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, asegurara que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le había hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

Larijani también escribió en X que "la nación iraní se está defendiendo" dado que "el Ejército de Irán no inició la invasión".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (...) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan "América primero" en "Israel primero" y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó Larijani.

Trump dice que sus candidatos para reemplazar a Jameneí están todos muertos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los ataques en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, también acabaron con la vida de los candidatos de Washington para escenificar una transición.

En entrevista con ABC News, Trump dijo que habían identificado posibles candidatos para tomar el control de Irán tras la muerte de Jameneí, confirmada ayer por Teherán, pero murieron en la campaña de ataques conjuntos con Israel para descabezar al régimen.

"El ataque fue tan exitoso que acabamos con la mayoría de candidatos", aseguró Trump en la llamada con ABC News.

"No va a poder ser nadie de los que pensábamos porque están todos muertos. Hasta el puesto segundo y tercero están muertos", confesó Trump, que en una intervención el sábado pidió al pueblo iraní tomar el poder por su cuenta.

El presidente estadounidense afirmó además que una "transición" como la de Venezuela es el "escenario perfecto" para Irán. "Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto", aseguró Trump en una entrevista telefónica con The New York Times.

El NYT apunta que los asesores de Trump le habrían alertado de las diferencias culturales e históricas entre ambos países que imposibilitan replicar la estrategia.

China pide "detener operaciones militares"

China instó este lunes a "detener inmediatamente las operaciones militares" tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, expresó su preocupación por el riesgo de expansión del conflicto y defendió que la seguridad del estrecho de Ormuz es "de interés común internacional".

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques iniciados el 28 de febrero "no contaron con autorización del Consejo de Seguridad" de la ONU y "violan el derecho internacional", al tiempo que pidió evitar una mayor escalada.

En relación con las advertencias iraníes sobre el tránsito marítimo en el golfo Pérsico, Mao señaló que "el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía".

París, Berlín y Londres, dispuestos a atacar Irán

Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron este domingo de que considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio, cuestión en la que colaborarán con EEUU.

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", indicaron los tres países en una declaración conjunta.

"Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión", agregaron.

Los líderes de los tres países –el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer– condenaron los ataques "indiscriminados y desproporcionados" con misiles lanzados por Teherán a otros países, "incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".