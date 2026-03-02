Zapatero dice que no ha tenido nada que ver con el rescate de Plus Ultra: "En absoluto"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este lunes que no ha tenido "en absoluto" nada que ver con el rescate de la aerolínea de Plus Ultra ni mantuvo ninguna conversación sobre ello con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o algún ministro.

Rodríguez Zapatero se ha expresado en estos términos en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado, donde ha sido citado por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno ha señalado que no ha tenido relación con el dueño de Plus Ultra. Y ha aseverado que va como "ciudadano" a esta comisión después de 14 años sin tener ningún cargo público, criticando a la vez que no se ha motivado bien por parte del Partido Popular su presencia en el Senado.

Rodríguez Zapatero, ante las primeras preguntas de la senadora María Caballero (UPN), ha explicado que sí asesora como consultor de Julio Martínez Martínez, el conocido como conseguidor de Plus Ultra, por los que cobró 70.000 euros brutos al año de Análisis Relevante SL, con factura y cotizando como autónomo. "A través de IPRF, me siento muy orgulloso de pagar y que casi la mitad vaya a las arcas públicas", ha reflexionado.

En ese sentido, ha explicado que en estos trabajos se encargó la labor de comunicación a la agencia de sus hijas. Para agregar que ni él ni su familia nunca han tenido un contrato con alguna administración pública.

El expresidente ha remarcado que no posee ninguna sociedad ni España "ni en Kuala Lumpur". En ese sentido, ha respondido que no tiene ni cuentas en el extranjero ni testaferros: "Cero patatero".

Niega un chivatazo a Julio Martínez: "Patrañas y bulos"

El ex líder socialista ha especificado que no coincidió con José Luis Ábalos como ministro de Transportes hasta después de que se concediera la ayuda a Plus Ultra durante la pandemia, a la vez que ha rechazado "absolutamente" haber presionado a Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, en relación con el rescate a la aerolínea.

Zapatero a lo largo de sus primeras intervenciones ha criticado las "patrañas y bulos" que se está publicando sobre él, como el supuesto chivatazo a Julio Martínez Martínez de las investigaciones policiales. En ese sentido, ha explicado que estuvo corriendo con él el 8 de diciembre durante una hora y que, por supuesto, no le dio ningún papel ni ha tenido en su vida un móvil prepago, como se ha llegado a publicar.

Asimismo, negó tener una relación con el empresario Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama del caso Koldo. Ha manifestado que sólo coincidió una hora y cuarto en un vuelo de Venezuela a República Dominicana: “Ni me acuerdo de qué hablé con él. No he tenido relación con él. Se ha publicado que me reuní en Caracas, otra de las muchas falsedades que he tenido”.

“No tengo su móvil. No he hablado más con él. Cero, cero, cero", ha apostillado, dejando también claro que no ha tenido "nunca" un requerimiento o inspección por parte del Ministerio de Hacienda.

Otro de los "bulos" que ha desmentido es que tenga una mina de oro en Venezuela, según una supuesta declaración ante la Audiencia Nacional de Hugo 'Pollo' Carvajal. "Esto es falso", ha remarcado, para añadir: "Ni siquiera he criticado a algún medio, pero algunos me dedican portadas y portadas. Es un delirio de persecución". Zapatero ha aportado como novedad una carta que le envió Carvajal, donde escribió: "No he dicho ni tengo nada que decir de usted".

Y también ha mandado un claro mensaje político: "¿Que si apoyo al Gobierno de Sánchez? Sí, soy leal al PSOE hasta los últimos días". "¿Se da por amortizado?", le ha preguntado la senadora Paloma Gómez (Vox). A lo que ha respondido: "¡Qué mas quisieran ustedes!"

"Radicalmente falso"

Rodríguez Zapatero ha sido citado por el Partido Popular en el Semana en plena campaña para las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Los populares han intensificado, especialmente desde el 23J, su campaña de acoso contra el expresidente, que se ha convertido en uno de los principales movilizadores del voto progresista.

El PP cita a Zapatero el 2 de marzo en la comisión del 'caso Koldo' del Senado Ver más

En el cara a cara con el PP, al final de la comisión, Zapatero ha negado otra vez que se reuniera con Ábalos por el rescate de Plus Ultra: "Es radicalmente falso". "No tiene hechos ni pruebas", le ha trasladado al senador Fernando Martínez-Maíllo (PP).

Asimismo, ante las preguntas del Partido Popular, ha negado haber hecho negocios con sus exministros José Bono y José Blanco y el exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías. Ha acusado al popular de hacer preguntas de carácter "incriminatorio", como, por ejemplo, con la acusación de estar entre los investigados por la justicia de Estados Unidos por sus vínculos con Venezuela.

"Usted está pringado hasta el cuello", le ha lanzado el popular. Entonces, Zapatero ha dicho: "Usted ni nadie va a cuestionar mi trabajo, que está contrastado. Mi opinión vale y mi trabajo vale. Lo único que tiene es intención de dañar mi imagen". "Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia. Y ha cerrado este debate con una injuria y una calumnia", ha aseverado. "Buscan que no realice el apoyo al Gobierno. Pero ganaré", ha concluido.