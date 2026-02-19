El PP cita a Zapatero el 2 de marzo en la comisión del 'caso Koldo' del Senado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado para dar explicaciones, según el PP, sobre su posible vinculación con el "dudoso" rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

Fuentes de este partido han informado a EFE de que Zapatero ha sido convocado para esa fecha por la mesa de la comisión, en la que el grupo popular tiene mayoría para tomar decisiones, que se ha reunido este jueves de forma telemática.

De forma previa, para los días 25 y 26 de febrero, han sido citados a comparecer el presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el "posible testaferro de Zapatero", Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.

Los tres estaban incluidos en el listado de próximos comparecientes de la comisión Koldo desde diciembre y tenían pendiente la fijación de una fecha para sus declaraciones ante los senadores. Esta comisión de investigación ha celebrado ya un centenar de comparecencias en los veinte meses que lleva abierta, por lo que la de Zapatero será la número 103.

"Sospechas de corrupción hasta las cejas"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expuesto en un comunicado que Zapatero ha sido citado por su grupo parlamentario porque "está de sospechas de corrupción hasta las cejas".

En el Senado, ha añadido García, el expresidente del Gobierno y exlíder socialista "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narcodictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

Según cree, "tras las presiones de Zapatero", que habría cobrado por "asesorías fantasma", el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros.