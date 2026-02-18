Rufián propone que solo se presente una izquierda por provincia: "No le pido a nadie que renuncie a sus siglas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha proclamado este miércoles que su intención al agitar la conversación política es "ganar provincia a provincia escaños a Vox", porque si la izquierda no resurge "se vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible", ha advertido, informa EFE.

Rufián ha propuesto así que solo la izquierda con más fuerza se presente por cada una de las provincias de España y que exista un "grupo interparlamentario coordinado" entre todas las fuerzas.

"Lo que viene no es lo de siempre, una alternancia sana, lo que viene es salvaje, imitadores baratos de Milei y Trump", ha augurado Rufián, que, de forma velada, ante el rechazo de la dirección de ERC a sus propuestas de que la izquierda se una, ha añadido: "Aunque me vaya a casa esta tarde, aunque me hicieran dimitir, me da igual".

La convocatoria de Rufián y Delgado agita a una izquierda en busca de rumbo a las generales Ver más

Rufián ha hecho estas manifestaciones al comenzar un coloquio en una sala de conciertos madrileña junto a Emilio Delgado, diputado regional de Más Madrid, en un acto al que han acudido representantes de Movimiento Sumar, IU, Comuns, la Chunta, Compromís y otros partidos, además de compañeros de ERC y Más Madrid.

"Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas, no le pido a nadie que renuncie a lo que es, a lo que defiende, a lo que siempre ha sido", ha dicho Rufián, que ha reclamado que "por primera vez" en la historia de la izquierda haya "orden eficiencia y método provincia a provincia" porque es como "se gana a Vox", no con tuits en redes sociales.

Noticia en ampliación.