Vaso Roto nos trae Infancia es una fruta, primer poemario de la madrileña Edurne Batanero y Premio de poesía joven Vaso Roto 2024, en el que la autora selecciona y expone situaciones de su infancia, adolescencia y llegada a la adultez. Los temas tratados no responden a los que suele tener un primer libro, tampoco la precisión en las metáforas y la manera de afrontar los temas complicados a los que se ha enfrentado, como son la pérdida, el feminismo o la crítica de un mundo agonizante. Su escritura es lo opuesto a los poemas exploratorios de algunos primeros libros que los poetas lanzan al aire, para probarse, sin seguridad y que suelen ser muy extensos, con muchas citas y bastante pretenciosos.

La mirada desde donde escribe Edurne es certera y precisa, sin nieblas nostálgicas que adulteren los poemas. A través de lugares y sensaciones cargadas de sentido como podemos ver en los poemas «La piel de la abuela», o en «el aprendizaje de los besos», Edurne nos guía por su memoria y nos hace partícipes de sus sentimientos, angustias y anhelos.

Lo que también podemos encontrar en Infancia es una fruta es una especie de refugio en las mujeres de su familia, que reconforta a la autora por sentirse parte de esa genealogía poderosa, pero por otro lado le hace cuestionarse dónde está, si está siguiendo correctamente el camino por el que estas mujeres de su familia transitaron antes, si está a la altura de la herencia recibida. Como resumen de la temática que atraviesa el poemario, hay un poema, titulado «Facturas» y que cito completo, en el que pienso que Batanero consigue hacer un nudo con el sentido completo del libro:

A la inocencia de remangarme el vestido

sin importarme las miradas

jugar a las casitas

sin pensar en el alquiler.

Y es que aquel lugar idílico ya no existe, ha sido contaminado por el dinero, el abuso machista y un capitalismo que desconcierta y descoloca los caminos. Pero la autora no aparta la mirada y expone claramente y sin paños calientes la desazón de su presente, su incertidumbre ante lo que puede parecer una vía muerta, y lo hace con poemas breves pero poderosos que desde el orgullo de la familia, la clase social y la fe en una fraternidad posible, inauguran una mirada poética fresca y potente para el mundo que viene.

*Jorge García Torrego es periodista, bibliotecario y escritor. Cuenta con seis libros publicados y desde 2012 publica reseñas literarias en diversos medios.