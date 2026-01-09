La jueza cita a declarar a Santos Cerdán, acusado de mentir en la Comisión Koldo en el Senado

Una jueza de Madrid ha citado el próximo 5 de febrero al exdirigente socialista Santos Cerdán para declarar por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid acuerda su citación en calidad de querellado y remite a la Audiencia Provincial el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella de la organización Hazte Oír.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos.

Sospecha que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que investiga el magistrado Tribunal Supremo.

Según explicó en su auto, esa supuesta "desviación" entre lo que contó en la comisión y la "realidad material" de lo que se le preguntó "resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en su imputación judicial.

Para la magistrada, hay indicios de que mintió cuando dijo que no había contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

El auto indica que "no estamos ante una representación valorativa o subjetiva", sino que las preguntas de la Comisión parlamentaria "eran claras" y "objetivas" y las respuestas de Cerdán también lo fueron: "no, a todas las preguntas".

No obstante, la Fiscalía rechazó que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" que incidan sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".

En su informe contra la admisión de la querella, la fiscal afirmó que decir que solo vio a Koldo García en dos ocasiones o que nunca vio al presunto comisionista Víctor de Aldama "carece de toda relevancia típica pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos". Ello, en sí mismo, "no es faltar a la verdad", apostilló.