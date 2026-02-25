Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

Incógnita despejada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones generales, una decisión "muy meditada" que ha comunicado tanto al espacio de Sumar como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Díaz ha trasladado públicamente esta decisión en una carta colgada en redes sociales, donde ha mostrado su respaldo a los movimientos en la izquierda para armar una candidatura de unidad: "Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que están haciendo ahora corra con la fuerza que se merece y acompañarlo, cuidarlo e impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción".

"Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos", señala en la misiva.

"Vida e ilusión en el espacio progresista"

La vicepresidenta segunda da este paso después de una semana en la izquierda que ha supuesto todo un punto de inflexión de cara a las generales, tanto por el acto entre Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) como por la refundación del espacio de Sumar impulsada por IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar.

"Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", traslada en la misiva.

Díaz llegó al Gobierno después del pacto firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar la coalición tras las elecciones de noviembre de 2019. Ella ocupó primero la cartera de ministra de Trabajo, para luego ascender a la Vicepresidencia tras la marcha del líder de Podemos para concurrir en las elecciones madrileñas. Posteriormente fue elegida como candidata de Sumar para competir en el 23J, donde logró 31 escaños.

La vicepresidenta segunda. de esta manera, deja ahora espacio libre para la conformación de esas candidaturas. Ante ello, subraya: "Se abren de nuevo caminos para insuflar de vida e ilusión al espacio progresista".

"Lo hemos visto el pasado día 18 de febrero, con el debate pertinente y ambicioso que ha abierto Gabriel Rufián y lo hemos visto el día 21 con la confirmación de que el espacio que Sumar puso en pie sigue con fuerza, vocación de mayorías y voluntad de acuerdo y avance social. Es el momento de ampliar la democracia y de llenarla de sentido y esperanza. Eso es lo que necesitamos. Es necesario que esa energía, de la que hoy vemos los primeros destellos, crezca”, remarca.

A la vez que señala Díaz: “Di el paso para encabezar Sumar en 2023 pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dijimos entonces que sin Sumar no habría Gobierno de coalición y logramos revalidar un Gobierno que todas las encuestas daba por perdido. Estos días pienso todo el rato que esa fuerza, ese abrazo y ese encuentro es lo que toca construir y defender. Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer”.