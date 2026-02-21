El espacio de Sumar deja atrás la melancolía y se rearma: “El nuevo sentido común es la unidad”

Las izquierdas recobran la ilusión y el pulso. Y, sobre todo, evidencian que la ola de la ultraderecha no es invencible y que piensan plantar cara en el ciclo electoral. IU, Más Madrid, los comunes y Sumar lanzaron este sábado su vía para la unidad con un mensaje muy claro de que van a luchar ante la “batalla más importante del siglo” y de que “no sobra nadie” en el espacio progresista.

El espacio de Sumar protagonizó en un acto en el Círculo de Bellas Artes en Madrid su refundación en una semana clave para la izquierda y de gran componente simbólico para levantarse, que tuvo como primera parada la conversación el miércoles entre Emilio Delgado (Más Madrid) y Gabriel Rufián (Esquerra Republicana).

Y el acto de este sábado sorprendió hasta los propios organizadores, con una cola de personas que se alargaba varias manzanas en la madrileña calle de Alcalá, hasta casi la Puerta del Sol. No pudieron entrar centenares de ellos, por lo que se habilitó la sala de cine del Círculo para que lo pudieran seguir.

Un acto que supone un punto de inflexión después de meses de depresión del espacio, que hizo un clic este sábado para recuperar ganas e ilusión. Algo que se notó desde el mismo momento de las llegadas. Se dejó atrás la resignación con abrazos, aplausos y hasta pasos de baile al ritmo de Bad Bunny, Amaral, Patti Smith y Arde Bogotá. Sobre el escenario como voces de esa izquierda estaban Lara Hernández (Sumar), Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Rita Maestre (Más Madrid), que se presentaron como “la casa de todos”.

"No se vence con sociología electoral, sino con un proyecto ganador"

Esta vía hacia la unidad para una candidatura en las generales lleva fraguándose de manera muy discreta desde hace meses por parte del grueso de partidos que participaron bajo el paraguas de Sumar el 23J, a excepción de Podemos. Unos trabajos muy orquestados desde IU a través de Antonio Maíllo, que se ha empleado más de un año y medio recorriendo España para impulsar un frente amplio.

Si la charla de Delgado y Rufián tuvo un alto componente motivacional, además de plantear la necesidad de buscar fórmulas para maximizar los escaños en todo el país, el acto de este sábado tuvo también un mensaje fuerte sobre la viabilidad de la herramienta, poniendo sobre la mesa el peso de estas organizaciones y militantes. “No se vence con sociología electoral, sino con un proyecto ganador”, remarcó Urtasun. Y poniendo también énfasis en las propuestas: desde la vivienda a la defensa de la sanidad pública y el control a los tecnooligarcas.

Y es que todos los intervinientes compartieron varías líneas: reivindicación de la labor en el Gobierno (con constantes menciones y aplausos a las medidas laborales de Yolanda Díaz), adiós al pesimismo y apuesta por la unidad con buenas palabras. “Gracias, Gabriel. Gracias, Emilio”, repitieron tanto García como Urtasun.

"Esta es la casa común"

“Esta es la casa común de las izquierdas, las puertas están abiertas”, señaló García en un encendido discurso que levantó muchos aplausos al calor de frases como: “Venimos a quitarnos el pesimismo, a recuperar la autoestima, la esperanza y la alegría”. “Estamos aquí para ganar”, afirmó la ministra de Sanidad, que hizo continuas referencias al feminismo, como el resto de compañeros, uno de los puntos que sí distanció este acto respecto al de Rufián y Delgado.

Uno de los mensajes que compartieron los oradores es que es un proyecto que aglutina a todos los sectores de la sociedad, desde las mujeres a las personas LGTBI y los defensores del ecologismo, a los que hoy se señala como parte de la cultura woke.

Maíllo desplegó también un potente discurso que sorprendió a muchos en Madrid, donde no están acostumbrados a escucharlo de manera asidua: “Anuncio solemnemente que se ha acabado la melancolía”. “El sentido común se ha instalado esta semana, el nuevo sentido común es la unidad”, resaltó.

“Se van a incorporar más partidos y más gente. Y nos organizaremos con inteligencia política”, añadió el líder de IU

Como indicó también Lara Hernández, este sábado “es un punto de partida” y “el primer paso a recorrer juntos”. “Por supuesto, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido, pero queremos más derechos y más igualdad”. Además, hizo una llamada a romper el constructo de que el voto joven es de Vox. Todo juntos, como añadió Rita Maestre, para enfrentarse “en la batalla del siglo”.

Las caras del espacio, pero sin Díaz

El acto derrochó poderío en presencia de caras del espacio progresista, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el eurodiputado Jaume Asens y el exministro Alberto Garzón, además de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Provocó constantemente aplausos además el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que fue citado por varios de sus compañeros.

También acudieron los diputados Alberto Ibáñez (Compromís), Lander Martínez (Sumar), Nahuel González (EUPV), Txema Guijarro (Sumar), Enrique Santiago (IU), Agustín Santos Maraver (Sumar) y Engracia Rivera (IU), además de las parlamentarias de la Asamblea de Madrid Manuela Bergerot, Carla Antonelli y Jimena González, todas de Más Madrid. Del mismo partido también estuvo el concejal Eduardo Rubiño, que ha sido uno de los principales motores organizativos del acto. Desde Barcelona se trasladó Jéssica Albiach, con los presupuestos catalanes recién firmados con Salvador Illa. Quisieron apoyar el acto, aunque no se plantean integrarse en la papeleta, representantes de ERC (Oriol López) y Bildu (Oriana Etxebarrieta).

Rufián aterriza su propuesta de unidad priorizando el "arraigo" territorial: "Hay que quitarle escaños a Vox" Ver más

Llamó la atención la aparición de Nacho Álvarez, el que fuera cerebro económico de Unidas Podemos y que decidió retirarse de la primera línea por las tensiones entre Sumar y Podemos a la hora de nombrar ministros tras el 23J. Asimismo, Emilio Delgado, a pesar de algunos roces internos, acudió al acto del Círculo de Bellas Artes para defender la necesidad de unidad.

Pero no solo hubo representantes políticos en el evento de refundación, ya que también acudieron a la Sala de Columnas los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

La que no acudió, como ya había anunciado, fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quiere evitar que se centre en la conversación sobre su futuro político, que todavía no ha aclarado. Ella, no obstante, está apoyando activamente en redes y en entrevistas el proceso de unidad. Su nombre fue aplaudido constantemente. El espacio de Sumar tiene todavía muchas cosas que decir.